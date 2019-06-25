Сър Том Джоунс! Великан! (ГАЛЕРИЯ)

Пловдив няма да види скоро пак такъв концерт

Знаех, че е велик, видях го с очите си, чух го с ушите си! Тази емоция ще я пазя завинаги!

Глас – непроменен, звучи по същия начин, както преди 30 или 40 години! Енергия, дух, стил, класа, гласище! Нямам думи!



Има хора от други планети! Убедена съм! Том Джоунс е от тях, и макар да е роден през 1940 г., със сигурност кипи от живот и сили, повече от половината далеч, далеч по-млади хора, които познавам. А гласът…

Поздравления за София Мюзик Ентерпрайсис за перфектната организация!

Поздравления за екипа на зала С.И.²Л.А. в Пловдив за невероятния ред и организация на паркиране!

Пловдив е велик град! Публиката също!

Обичам Ви, сър Том Джоунс! Чакаме Ви отново! Обещахте!

Източник: Katrin Gutman