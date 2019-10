Пловдив ще бъде джаз между 31 октомври и 2 ноември

Световни музикални звезди се събират в Европейската столица на културата за Пловдив Джаз Фест

Вижте пълната програма на фестивала

Между 31 октомври и 02 ноември музиката на Европейската столица на културата ще бъде джаз. И тази година основната програма на Пловдив Джаз Фест се състои от 6 концерта, които този път са събрани в три дни.

Гости на фестивала ще бъдат: легендарният китарист и трикратен носител на Грами – Джон Скофийлд, който гостува заедно с друг Грами носител – певецът и пианист Джон Клиъри; впечатляващата португалка певица Мария Жоао, която ще поведе и специален безплатен уъркшоп; един от най-влиятелните китаристи и оригинални джаз музиканти – Кърт Розенуинкъл; един от най-успешните български джаз музиканти – контрабасистът Петър Славов младши и една от най-бързо развиващите и впечатляващи басисти в момента в света – Линда Мей Хан О.

В последната вечер на фестивал, Пловдив Джаз Фест инициира концертът, посветен на работата на големия български композитор и пианист Румен Тосков-Рупето. Пианистът Антони Дончев озаглави концерта – „Виждам птица да лети“.

Паралелната програма на фестивала е не по-малко разнообразна. Тази година тя включва: клубните концерти на Funkallero и Next Step Project; задължителните джем сешъни; литературната премиера на сборника „Истории от 90-те“; представянето на книга и прожекция на филм в рамките на събитието „Психоанализа и джаз“; концерт на финалистите от Конкурса за млади джаз изпълнители и първото издание на минифестивала Jazztronica.

Пловдив Джаз Фест присъжда и две награди. От 2016 г. организаторите на фестивала се стремят да отличат онези артисти, допринесли много за развитието и утвърждаването на джаза в страната ни. През 2019 г. Награда за цялостен принос в джаза ще бъде връчена на Теодосий Спасов.

Пловдив Джаз Фест ще присъди посмъртно награда на големия джаз пианист и композитор Васил Пармаков.

Също като предишните години, се запазва практиката всеки отделен билет да е за една фестивална вечер или с други думи – всеки билет включва и двата концерта в съответната вечер. Организаторите на Пловдив Джаз Фест пуснаха допълнителни ограничени бройки Гранд пасове, които обхващат цялата програма на фестивала, включително и клубните концерти. Гранд пасът не включва единствено вход за Jazztronica.

Основна програма

31 октомври | 20:00 ч.

Пловдив Джаз Фест открива своето пето издание с два концерта, които със сигурност ще се наредят сред значимите музикални събития на годината. Началото ще постави една от най-забележителни джаз певици в света – португалката Мария Жоао. Експресивна и ексцентрична, тя превръща концертите си в истински вокален спектакъл. Мария Жоао започва да се занимава с музика едва на 20 години и така и не получава музикално образование. Днес в биографията ѝ стоят 23 албума, множество награди и участия във всички престижни световни джаз фестивали, а своята широка известност добива с впечатляващите си вокални възможности, чрез които често вплита фолклор, авангард и електронна музика. Тя гостува в България заедно със своя дългогодишен сценичен партньор – пианистът Марио Лажиня. Ден след концерта (01 ноември) от 11 ч. в Bee Bop Café, двамата ще проведат специален уъркшоп, посветен на вокалното изкуство и пианото в джаза. Уъркшопът е безплатен и не изисква предварително записване.

Вторият концерт от същата вечер ще бъде на бас китаристка, контрабасистка и композиторка – Линда Мей Хан О, която през последните десет години се превръща в истинска звезда. Днес тя е една от най-признатите и търсени басисти на своето поколение, част е от настоящия квартет на Пат Матини, била е в групите на Дейв Дъглас и Джо Ловано. Родена в Малайзия, Линда Мей Хан О израства в Австралия, а в момента живее в Ню Йорк, където развива музикалната и изпълнителската си кариера, но също преподава в Manhattan School of Music, води редица майсторски класове и серия обучителни курсове из САЩ, пише музика за кино и за други музиканти. Линда Мей Хан О е носител на множество музикални награди и има четири издадени албума, от които последният излезе само преди няколко месеца и считан за истински шедьовър.

01 ноември | 20:00 ч.

Втората вечер на фестивала може спокойно да се нарече вечерта на китаристите. Тя ще започне с американския китарист и композитор Кърт Розенуинкъл. Независимо дали в концертните зали, в джаз клубове по време на джемсешъни в малките часове, в залите на консерватории или в ефира на радиостанции, отличителният глас на Кърт Розенуинкъл има безспорно влияние върху музиката на 21-ви век. Всеки един от 11-те му албума е вдъхновен от множество млади и по-възрастни музиканти от целия свят. Естетическият и многожанровият му мироглед водят до съвместна работа и с някои от най-важните съвременни музикални звезди като Ерик Клептън, Гари Бъртън, Джо Хендерсън, Брад Мелдау и много др. В The Jazz Book Розенуинкъл е наречен визионер – „композитор с безкрайно прецизен начин на наслояване на електронни звуци, интелигентно манипулиращ ембиънт, дъб и дръм енд бейс“.

Веднага след него на сцената на Пловдив Джаз Фест ще се качат двамата Грами носители: легендарният китарист Джон Скофийлд и един от най-интересните певци и пианисти в историята на съвременния блус Джон Клиъри. Двамата дългогодишни приятели, започват да свирят заедно едва през 2008 г., а чак през 2015 г. са първите им концерти като дует. Тази година те правят лимитирано турне в Европа и САЩ, чийто маршрут минава през Пловдив Джаз Фест. Необичайни музикални партньори – единият виртуоз в съвременния джаз, а другият ненадминат владетел на нюорлеанската музика, Джон Скофийл и Джон Клиъри създават впечатляваща и плътна концертна програма, която съдържа в себе си по малко от двата свята: от нюорлеанска музика, през атрактивен ритъм енд блус до наелектризиращ джаз.

02 ноември | 20:00 ч.

Заключителната вечер на фестивала е посветена изцяло на българския джаз.

Тя ще започне с концерта „Виждам птица да лети“, замислен като своеобразен трибют към големия пианист и композитор Румен Тосков-Рупето – едно най-важните и обичани имена в българския джаз. Сред участниците в него ще бъдат пианистът Антони Дончев, бас китаристът и контрабасист Веселин Веселинов-Еко, тромпетистът Росен Захариев, виолистът Валентин Геров и барабанистът Мартин Хафизи.

Официалната програма ще закрие известният контрабасист Петър Славов младши. Единствено в рамките на Пловдив Джаз Фест, той ще представи своя първи самостоятелен албум – Little Stories. От 2006 г. джаз музикантът, композитор и преподавател живее в Ню Йорк. Петър Славов е работил с някои от най-значимите имена в музиката като Куинси Джоунс, Джо Ловано, Алфредо Родригес, Чучо Валдес и много други. Свирил е на най-престижните сцени и фестивали в над 40 държави на 5 континента. Той е член на класическия квартет на носителя на „Грами“ Джо Ловано, както и на неговата банда Us Five. Петър Славов-младши е свирил още в Global Gumbo Project на легендарния продуцент и композитор Куинси Джонс. Той е сред музикантите в албума на кубинския пианист Алфредо Родригес, номиниран за „Грами“ през 2014 г. и продуциран от Куинси Джонс.

Паралелна програма

Още 6 събития съпътстват основната програма на Пловдив Джаз Фест. Традиционно, всяка фестивална вечер завършва с клубен концерт и джем сешън в Bee Bop Café. Тази година клубните концерти са два: Funkallero и Next Step Project ще представят своите нови албуми.

Групата Funkallero е създадена през 2011 г. от пианиста и композитор Васил Спасов, възпитаник на музикалния колеж „Бъркли“. Той събира в един бутиков проект някои от най-интересните импровизатори, като Димитър Льолев, Мирослав Иванов, Радослав Славчев-Ривърмен и Георги Марков. Името на състава е заимствано от едноименната композиция на Бил Евънс и е знак на почит към наследството му. През 2019 г. излиза техният втори албум – Sci-funk, разчитащ на масивния груув, модерен хармоничен език и импровизации. Funkallero гостува на Пловдив Джаз Фест на 31 октомври от 23:00 ч. в Bee Bop Café.

Next Step Project е създаден през 2016 г. по идея на барабаниста Христо Йоцов, който кани Мирослав Турийски и Николай Карагеоргиев. След множество концерти в страната през 2019 г. те реализират своя първи албум – Next Step. Специален гост ще бъде саксофонистът Димитър Льолев. Стилът на групата може да се определи като фюжън в много широки граници, а импровизацията е същинският двигател на тяхната работа. Композитори на музиката са Мирослав Турийски и Христо Йоцов. Next Step Project гостува на Пловдив Джаз Фест на 01 октомври от 23:00 ч. в Bee Bop Café.

Същинският финал на Пловдив Джаз Фест ще постави минифестивалът Jazztronica, чието първо издание ще се осъществи на 02 ноември от 23:00 ч. в U Park Gallery. Jazztronica e концепция, която иска да разшири представите и общоприетите нагласи към съвременната електронна музика. Събитието е и поглед през призмата на вече класически музикални стилове, преминали метаморфозите на времето и еволюцията на музикалната естетика през последните десетилетия. Jazztronica ще представи най-новия проект на Mr. Moon и Mey, както и видеото им към първия им сингъл – Timelapse. Със своя дебютен албум Tich Toch ще участва и варненското трио Jazzprofilactika (DJ Jijo, Нейко Бодуров, Цветан Момчилов). Jazztronica е създаден по идея на Младен Димитров (DJ Mr Moon).

*Билетите за Jazztronica се купуват на място и не са част от фестивалния Гранд пас.

Литературната програма тази година включва първото публично представяне на дългоочакваната книга на издателство ICU – „Истории от 90-те“. Това е финалната част от вече култовата поредица от тематични антологии на издателството. След Куфарът на брат ми и Бащите не си отиват тази нова книга с лични истории ще прерови спомените и ще ни върне към онова толкова динамично, всепоглъщащо и екстремно десетилетие. Сборникът е съставен от преводачката и издателка Невена Дишлиева-Кръстева и ще бъде представен на 01 ноември от 18:00 ч. в Bee Bop Café.

На 02 ноември в 14:30 ч. в клуб „Фарго“ пък ще бъде едно особено интересно представяне на книгата „Огледало на въображението: психоанализа на филмовото преживяване“ от д-р Светлозар Василев. Тя е плод на 10-годишния му опит от обсъждания на филми през призмата на несъзнаваното. Нейното представяне ще бъде придружено от прожекция на филма „Около полунощ“ на Бертран Таверние. За него Хърби Хенкок печели Оскар за музиката, а номинацията на Декстър Гордън е първият случай в историята, при който музикант е предложен за награда на Академията заради играта си като актьор. Събитията са обединени под заглавието „Психоанализа и джаз“. Специалното участие в него ще вземат още психолозите Марина Ангелова и Надя Кожухарова от екипа на „Психоанализа и кино“, които заедно с д-р Василев ще демонстрират своя метод на филмова анализа.

И тази година Пловдив Джаз Фест ще проведе Конкурса за млади джаз изпълнители на възраст между 16 и 27 години. За да се включат в него, участниците трябва да изпратят любителски аудио- или видеозапис със свое изпълнение на имейл адрес konkurs@plovdivjazzfest.com. Срокът за изпращане на записите е 26 октомври. Трите категории, в които ще се състезават са: „Най-добро комплексно изпълнение“, „Най-добра композиция/аранжимент“ и „Най-добър солист“. На 02 ноември от 17:30 ч., в Bee Bop Café избраните финалисти ще изнесат концерт пред журито и публиката на фестивала, по време на който ще станат ясни победителите в конкурса. В тазгодишното жури участват Сибила Лилова (музикална журналистка в БНР), Александър Леков (джаз музикант, композитор и преподавател), Таня Иванова (журналистка и водеща в Джаз ФМ радио).