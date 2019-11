Пловдив тича към Браян Адамс и Браян Адамс тича към Пловдив

Колодрума пее „Run To You“ на крака (ГАЛЕРИЯ)

Иво Дернев

Многофункционалната спортна зала на Пловдив прие мега звездата Браян Амадмс, а фенове от цяла България и съседни страни пеят заедно с него в този момент.

Пловдив, имате ли време? – попита канадският рок певец и добави „Защото цяла нощ ще бъда ваш!“, с което предизвика възторга на пълната зала. Едно от първите парчета, които изпя бе „Run To You“ Колодрума се взриви и цялата пригласяше с цяло гърло.

Звездата заложи на семпла визия и никакви спецефекти. Певецът излезе на сцената по черна риза и черни дънки, около него са още четирима музиканти. Зад тях има огромен мултимедиен екран.

Пловдив е поредната спирка от турнето на певеца, което представя новия му албум „Shine A Light“. Преди това Адамс свири на най-големите сцени в САЩ, Южна Америка, Австралия и Нова Зеландия. Шоуто ще продължи над два часа, а публиката очаква и най-големите му хитове „Everything I Do (I Do It For You)“, „Please Forgive Me.

„Shine A Light“ е последният четиринадесети студиен албум на звездата. Той излезе на пазара на 1 март 2019 и дебютира на първо място в канадската класация Canadian Albums Chart. Едноименният сингъл към албума, Браян Адамс написва съвместно със сензацията Ed Sheeran, а парчето събира над 750 хиляди гледания в Youtube.

Концертът на Браян Адамс се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, като част от Календара на културните събития на Община Пловдив за 2019 година.

