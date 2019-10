Пет години Пловдив Европейска столица на културата 2019

Международни комуникации, отзвук и тенденции в туризма

реализирани са 6 международни рекламни кампании и 4 успешни журналистически тура с над 526 международни медии

500 публикации само от началото на 2019

15 репортажни филма и над 350 интервюта

постигнат е устойчив ръст в туризма след спечелването на титлата

достигнахме над милиард и половина аудитория в целия свят

Девет месеца след началото на 2019 екипа на фондацията показва данни какво донесе титлата на Пловдив до момента. Важна задача за екипа на фондацията в годините на подготовката бе да се постави градът на културната и туристическата карта на Европа. Успешно се реализираха 6 международни кампании във Великобритания, Италия, Германия, Литва, Белгия, Франция и Испания и др. Заедно с Министерство на туризма популяризираме културното наследство и събитията в града на световни форуми, като World Travel Market в Лондон, Берлин, Москва и др.

От 2017 година са реализирани 4 успешни журналистически тура с над 526 международни медии, като само от началото на 2019 са генерирани над 500 публикации. Произведени са и 15 репортажни филма, над 350 интервюта, като те достигат до повече от милиард и половина аудитория в целия свят.

За пръв път Пловдив попадна едновременно и се задържа в най-гледаното време на редица престижни международни медии, като Euro News, BBC World, The Guardian,The Daily Telegraph, Rai TV, Corriere della Sera, Financial Times, Radio Television Suisse, Kleine Zeitung и мн др. New York Times го обяви за една от топ дестинациите на годината, а The Independent му отреди отговорността да е едно от най-предпочитаните места за живеене в България. Пловдив е не само град с богато културно наследство, но и съвременен, и както отбелязва новозеландският Stuff “Най-добре пазената тайна на Европа”. Успяхме да провокираме интереса и на медийните гиганти от Азия – Xinhua, ТAСС, Baijiahao Baiduи др.

Тенденции за устойчив ръст на туризма в Пловдив от спечелването на титлата до края на 2018 г. сочи НСИ.Повишаване на приходите от нощувки са 34 %, а тези от чужденци са се увеличили с 44 %. Важно е да се отчете, че според междинен мониторинг, този ръст обхваща едва 30% от посетителите на събитията от програмата. Останалите използват интернет платформи за настаняване в апартаменти и къщи, а на този етап не попадат в официалната статистика. Отчетените нощувки за 2018 са 1 069 414. Бизнесът реагира на търсенето, инвестирайки в над 40 новиместа за настаняване от 2014 г.

Двете филмови продукции с главен герой Пловдив – Европейска столица на културата, ще се излъчват и след годината на титлата на международно ниво. Документалната поредица, резултат от успешното ни сътрудничество с National Geographic вече събира милиони почитатели в страните от цяла Източна и Централна Европа. Филмът “Завръщане” започна своя път с премиера на 15-ти октомври в Пловдив и продължава с планирани дати за премиери в Италия и Великобритания.