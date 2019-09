Мащабни аудио-визуални проекти променят облика на Драматичен и Античен театър в НОЩ/Пловдив

От 21:30ч. посетителите ще видят аудио визуалния проект Ground Control в Античен театър, а от 22:30ч. могат да посетят 360-градусовия кибер трилър THE INFLUENCER в Драматичен театър

Дигиталното изкуство ще завладее втората вечер на НОЩ Пловдив, използвайки различни инструменти в пресечната точка между изкуство и съвременни технологии.

От 21:30ч. до полунощ почитателите на мултимедийната интеракция ще се потопят в елементи на образи и фантазия с аудио-визуалния проект Ground Control. Поканени от организаторите на НОЩ/Пловдив 2019, специално за събитието, един френски и един български автор си дават среща за създаването на мащабна мултимедийна творба, посветена на Пловдив. Довечера един от най-разпознаваемите символи на Пловдив – Античният театър, ще се превърне в голяма открита сцена, която ще представи проекта на Петко Танчев (Пловдив) и Axel Rigaud & Crystal sound (Париж).Проектът се осъществява с подкрепата на Френски културен институт, България.Технически партньор на събитието: SEG-we do much more.

Тази вечер посетителите на Пловдив ще могат да видят THE INFLUENCER – кибер трилър, който ще увлече зрителите в сюжет с 360-градусово видео. Въздействащата на сетивата синематична радио пиеса ще бъде представена в Zoom зона на Драматичен театър от 22:30ч. като част от проекта Creative Media Lab с куратор Петко Танчев. Автори на пиесата са Сибин Василев, Йенс Щендке, Рози Улрих (Wehr51 Performative Künste, Германия).

Разказът представя битка на глобални гиганти, която свързва митологически истории със съвременния икономически живот. В нея се преплитат сложната история на Медея и битката за надмощие на днешните световни корпорации. Историите са със символична интензивност в звездното небе. Те остават там дори когато хора и богове, корпорации и градежи отдавна ги няма. През векове и хилядолетия те разказват за кървави срещи, героични пътувания, алчност и завист. И изглежда, че нищо не може да спре жителите на Земята под тях от това да повтарят старите битки отново и отново: съответно с нови лица и размери, но със съвсем същите мотиви и до днес.Ролите са поверени на Иван Григоров, Владислав Виолинов, Петко Каменов, Зоя Шопова, Василия Дребова, Светломир Радев, Пламен Димитров, Мила Банчева, Мариела Топалова,

Проектът се осъществява с подкрепата на Гьоте-институт София, Министерство на културата и образованието на Федерална провинция Нордрайн-Вестфалия и Културен отдел на магистратурата на градът Кьолн.

