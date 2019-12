Какво да правим в Пловдив (28.12 – 02.01)

През последните дни на годината ще се подготвим да посрещнем подобаващо 2020 на най-яките купони в любимите барове

28 декември

Voodooo People vol. 4 (rave party)

Voodooo People е тематично електронно парти, вдъхновено от музиката на The Prodigy, Leftfield, Orbital, Underworld, The Chemical Brothers, Joey Beltram, Meat Beat Manifesto, The Crystal Method, Fluke, Richie Hawtin и много други значими електронни артисти от 90-те и 2000-те.

Предните три издания бяха посетени от над 500 човека.

Зад пулта ще застане movieman, а вечерта ще е съпътсвана от тематично видео.

Пост култура

21 часа

Вход: 3 лв.

DJ TODD at The Post

Остават броени дни до новата година и точно затова е добре да ги оползотворим подобаващо! След богатите и тежки трапези на Коледа е време да се пораздвижим под свежите звуци на селекцията на DJ TODD. Именно той ще гостува в „Пощата“ тази събота и както винаги всеки е добре дошъл. Слагайте танцувалните обувки и грабвайте коктейл от бара – настроението ще дойде само.

Пощата

21 часа

29 декември

Oh, Sunday!

Oh, Sunday е вкусен преход от коледните угощения към останалите ваканционни веселби, включващи музика и социализиране на пълен стомах. Заповядайте на лежерно следобедно похапване, за което всеки може да приготви и донесе нещо от домашната си кухня, за да опитаме различни вкусотийки, да разменим мързеливи емоции на по чаша и да споделим всичко това с приятели. За музикалния фон ще се погрижат Елен и Plamen K, докато останалите изпращат с наслада отиващата си последна неделя за 2019.

Wunderbær

15 часа

Sunday Party / DJ Pop CoЯe

Покрай празниците в бара няма да има празно! Програмата разнообразяваме с DJ Pop CoЯe в последната неделя от 2019!

Rock Bar Download

22:30 часа

30 декември

Zamunda – Erol of Wickeda – Live at Club Void

Традиционен декемврийски концерт на Замунда Банана Бенд, подкрепен от лицето на Уикеда – Ерол. В негово изпълнение ще чуете цял сет с песни на емблематичната група, както няколко на новия му проект – General Yogurt. До харизматичния фронтмен на сцената ще застанат част от музикантите на Замунда Банана Бенд, както и гости, които пазим в тайна.

Ще има над два часа и половина музика на живо от две групи, а афтърпартито също е в ръцете на Ерол , който ще ни пуска музика в стиловете реге, ска, денсхол, пънк и други цяла нощ.

VOID

21 часа

11 Years Bar Fabric

Бар „Фабрик“ ни канят на 11-ия си рожден ден, който ще отпразнуват с гръм и трясък. Ще купонясваме като едно време с DJ SKILL.

Фабрик

21 часа

31 декември

New Year’s Eve @Petnoto

Как ти се струва идеята за 3000 измръзнали човека на площад? Плаща ли ти се трицифрен куверт за малка водка и пържола с гъбен сос и картофено пюре? Слушат ли ти се същите няколко вечни хита на първо място с „Бяла роза“? Разбира се, нали? Тогава задължително не отивах да посрещнеш Нова година в „Петното на Роршах“. Там ще е топло и уютно, куверти няма да има и музиката ще се избира от R.A.D.I.D.A.S! За резервации задължително недей да звъниш на телефон 0878 509 703! Разбрахме ли се? Окей. До тогава!

Петното на Роршах

21:30

New year party at No Sense

На Нова година в No Sense за музикалните удоволствия на вечерта ще се погрижат бай Любо и Хила. Шампанското е от бара, а ще има също много шотове, коктейли и промоции.

No Sense

21 часа

Вход: 10 лв.

NYE VOID

Във „Войд“ за настроението в новогодишната нощ ще се погрижат:

Pink Tsonk

Plamen K

Elen

Denitza

Sayulke

Mironov

Club VOID

23 часа

Вход: 10 лв.

2 януари

Дискусия: Иди и виж / High Fidelity

Започваме новата 2020 г. ударно. Въпреки празниците и умората, елате да обсъдим филма, който искаме да гледаме и отлагаме от поне десет години – класиката ИДИ И ВИЖ на Елем Климов, както и чудесния High Fidelity.

ИДИ И ВИЖ е съветски военен драматичен филм от 1985 година на режисьора Елем Климов. Филмът разглежда част от нацистката окупация на Белоруска СССР по време на втората световна война и издевателствата и кланетата извършвани от немската армия над местното население.

Филмът често е определян като един от най-добрите военни филми правени някога и освен това често попада и в класациите за най-добри филми на всички времена. Това е и последния филм на Елем Климов. След него той твърди, че е постигнал всичко възможно в киното и е загубил интерес към правенето на филми

HIGH FIDELITI е американски трагикомичен филм от 2000 г. на режисьора Стивън Фриърс. Филмът е базиран по романа на Ник Хорнби като действието е преместено от Лондон в Чикаго, а фамилното име на главния герой е сменено от Флеминг на Роб Гордън. Филмът се развива предимно в магазина му за плочи, където Роб разказва за петте си раздели с бивши приятелки, включително и за тази, която се случва в момента.

Клуб „Фарго“

21 часа