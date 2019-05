Какво да правим в Пловдив (24-30.05)

Последните дни на май са изпълнени с интересни музикални събития, а за любителите на литературата предстоят две книжни премиери.

Снимка: Георги Матов

24 май

Philip & TODD at BALLY CLUB

24-ти май ще събере отново на едно място ключови и добре познати парти личности! Зад пулта застават познатите на всички в града под тепетата, а именно – DJ PHILIP & TODD. Присъединете се и намерете своите любими напитки с уникални вкусови комбинации от специфични и нетрадиционни съставки, за които ще се погрижат готините бармани на клуба!

Клуб „Бали“

21 часа

Вход свободен

Библиотека Галактика: или фантастика по време на комунизъм

В деня на буквите Ралица Константинова ще сподели с нас наученото за 3 години детайлно изследване на най-голямата поредица за популярна литература у нас – „Библиотека Галактика“. Ще си говорим за това каква е значимостта на фантастиката по време на късния социализъм (т.нар. пред-преход) и как се роди проектът „Космодрум“. Ще дискутираме различни версии на „ретро бъдеще“ и какво е мястото на идеите за „утре“ в близкото ни минало. Ще чуете и кратък откъс от книгата „Библиотека Галактика“ Историята“, която ще излезе в края на тази година.

Лекцията е част от изложбата 2019 – Година от бъдещето, част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

Събитието е на български с превод на английски.

Моля резервирайте на страницата на Космодрум / Cosmodrome поради ограничения брой места.

Къща на Мексиканската графика, Старинен Пловдив

16:30 часа

Free Plovdiv School – Fest

Възможно ли е цял един град да се превърне в класна стая? Да извадим ученето от сивото и прашлясало злободневие на контролни и изпитвания пред черната дъска? Да покажем, че образованието може да се случва винаги и навсякъде, стига да грабва и омагьосва умове и сърца на хора в различни възрасти?

Правилно сте прочели – вече смело навлизаме в древния и вечен Пловдив. Free Plovdiv School – Fest е новата инициатива на Сдружение 365 / 365 Association, което ежедневно провежда Free Plovdiv Tour и Free Sofia Tour. По примера на братовчедите ни от Free Sofia School, подготвяме празничен „Фестивал на ученето“ на 24 май – Деня на българската просвета и култура и славянска писменост.

Free Plovdiv School – Fest ще протича едновременно на шест различни локации в Европейската столица на културата. На всяка от тях ще има по един обучител, който в рамките на 30 минути ще споделя конкретно знание, умение или послание с група участници във фестивала. След изтичането на въпросния половин час групите имат нови 30 минути да се придвижат до следващата локация, а обучителите – да отдъхнат преди пристигането на поредните участници. „Завъртането“ (а.к.а. ротацията) ще се случи точно четири пъти, преди Фестивалът на ученето да приключи в уречения час на началната си точка.

Обединителната нишка между обученията ще е любимата за Пловдив тема през 2019-та година – културата и различните й проявления, които изграждат града и хората му. Ако обичаш да се забавляваш, научавайки нови неща и срещайки вдъхновяващи хора, то Free Plovdiv School – Fest е именно за теб!

Ето и програмата на фестивала:

1. Творческо писане с Илия Илиев от Free Plovdiv Tour в Котка и мишка

2. Неподозираните приложения на актьорските умения със Станислав Кертиков от „Актьори срещу поети“ на Небет тепе.

3. Плетени вълшебства с Даниел Георгиев от Free Plovdiv Tour в „Плетива“ в Капана.

4. Тътен на тепето с Велислав Годжунов от Free Plovdiv Tour на Сахат тепе.

5. Визуално писане с Хриси и Дана от 500 markers в PLOVEDIV.

6. Практически насоки и екологична култура с Ненко Манолов от Free Plovdiv Tour на Лапидариума в Стария град.

12 – 18 часа

25 май

„Черен туризъм“ в Чернобил

„От „черната“ страна на туризма в Чернобил до непостроената централа в Белене“ – разказ и материали от изследването на Михаела Лакова.

В отворена лекция – разговор Михаела ще сподели откритията си от посещението си в Чернобил, част от арт резиденцията ѝ миналата година в Славутич – пост атомен град построен малко след експлозията на реактора в болезнена близост то централата.

Ще дискутираме Чернобил като топ желана туристическа дестинация, ексцентрично наречен „черен“ или „радиоактивен“ туризъм. Чернобил, като международен обект на научни изследвания и солидарен обмен на знания в сферата на атомната енергия и борбата с радиацията. Чернобил като най-голяма атомна авария, преизпълнена с болезнени спомени и травма, която и до днес резонира в общото ни колективно самосъзнанието.

Събитието е част от изложбата 2019 – Година от бъдещето в програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

Лекцията ще е на български, с превод на английски. Входът е безплатен, но за да сте сигурни, че имате място, моля резервирайте на страницата на Космодрум / Cosmodrome

Къща на Мексиканската графика

16 часа

All About the 00`s at The Post

В събота пътуваме във времето и ще се върнем в началото на века, когато Lynn ще ни припомни старите хитачки, които винаги звучат по-добре, придружени с питие.

Пощата

21 часа

After Eight at Gingertale

Фънк, диско и яки едит-и в събитието ‘After Eight’ със Станимир Врачев. Насладете се на невероятните коктейли на Gingertale, които ще ви заредят със сила за танци до сутринта.

Gingertale

21 часа

MANU at BALLY CLUB

Тази събота главно действащо лице и специален гост в клуб „Бали“ е младият и талантлив диджей MANU, който знае как да повдигне настроението на всички гости и отново ще ви предложи поредната порция хубава и модерна музика, поднесена с много настроение.

Клуб „Бали“

21 часа

Вход свободен

Bittersweet с лимонките

Лятото дойде и с него сезонът на летните музикални фиести в Отсреща. Започваме тази събота вечер, когато Лимонките a.k.a Росица и Венера ще ви позабавляват със свежа музика.

Започваме с много фънк, дори и мънк, а после пригответе настроение и обувките за танци за боса нова, кумбия и разни други латиноамерикански ритми.

Отсреща

21 часа

26 май

Swing Movie Night | Rhythm Raccoons

На 26 май празнуваме световния ден на линди хоп! Този специален повод ще отбележим по специален начин – със Swing Movie Night.

На големия екран в Пощата ще се проектира тематичен филм, а на бара ще се предлагат специално приготвени винтидж напитки и коктейли.

Пощата

20 часа

Вход свободен

28 май

Свети вълк от Елена Алексиева

Елена Алексиева е писател и драматург, автор на дванайсет книги, сред които романите „Нобелистът“ и „Рицарят, дяволът, смъртта“, сборниците с разкази „Читателска група 31“, „Кой“ и „Синдикатът на домашните любимци“, „Приказките на господин Кабода“ и др. Носител е на литературната награда „Хеликон“ и на „Аскеер“ и „Икар“ за съвременна българска драматургия.

На 09 май 2019 г. в Литературен клуб „Перото“ към Националния дворец на културата за 8-и пореден път Националният дарителски фонд „13 века България“ обяви романа „Свети Вълк“, с автор Елена Алексиева, за носител на Националната награда за български роман на годината „13 века България“.

За разлика от повечето нашумели напоследък белетристични произведения, романът на Елена Алексиева е изцяло на съвременна тема, а знаем колко трудно се постига тя, когато липсва дистанцията на времето. „Свети Вълк“ е сред редките щастливи изключения. Не само защото като белетрист тя притежава забележителни качества. Алексиева и сред малцината днешни писатели, у които оригиналната дарба е в щастлива хармония с модерна литературна ерудиция. Покрай всичко останало тя притежава както умението да води повествователния наратив интересно и увлекателно, така и да надниква с безстрашен поглед в дълбоките метафизични пластове на човешкото съществование. При това прави тези неща с изключително внимание и към детайла наоколо, и към богатствата на писаната реч в различните психологически и диалектни измерения. Тези си възможности Алексиева не само демонстрира отново в настоящия си ръкопис „Свети Вълк“, но ги довежда до още по-магнетична белетристична симбиоза.

Читалище „Възраждане 1983“ – Старинен Пловдив

18 часа

Представя: Красимира Алексиева

Мария Степанова в Пловдив

Жанет 45 представя Мария Степанова и книгата ѝ „В памет на паметта“.

„Един от най-важните текстове, писани на руски език през последните години. Книгата на Мария Степанова дава основание да се твърди за триумфалното завръщане на руската литература на световната литературна сцена.“ ~ Лев Оборин

Vintage House

19 часа

29 май

Language Cafè

В сряда българи и чужденци от цял свят ще се съберат под един покрив, за да разменят сладки приказки на разнообразни езици с цел практика или просто удоволствие.

Language Cafe Plovdiv предлага възможност на всеки, който иска да практикува определен/и език/езици, но няма тази възможност, да срещне други хора и да практикуват заедно в неформална и неангажираща обстановка.

Gingertale

20 часа

30 май

Swingin’ Thursdays in May

Thursdays don’t mean a thing if it ain’t got that swing!

Gingertale е мястото, където се навъртат местните суинг мафиоти. Всеки четвъртък вечер Капана пулсира под техните танци и даже паветата се размърдват в бурния джаз.

На бара се забърква тайнствена смесена напитка, която може да вдъхнови и най-случайния минувач да опита още едно питие, а защо не и танц!

Gingertale

21:30 часа

German Beer Day

Немска бира за народа! Бар „Фабрик“ ни кани да се насладим на селекция от немски бири – безалкохолни, IPA, пшеничени и такива с 10% алкохол. Бирата ще е студена, а партито ще е в градината.

Бар „Фабрик“

16 часа