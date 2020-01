Какво да правим в Пловдив (24-30.01)

Тази седмица ще си говорим за кино и литература, ще слушаме музика на живо

24 януари

Miroslav Ivanov New Album Promo @Bee Bop Café

Третият албум на Мирослав Иванов се казва Little Alien. Докато първият – Directions, е поглед към различните музикални посоки, вторият – Circus е завръщане към детството, третият определено е поглед нагоре към космоса, където освен планети и срещи от третия вид, намираме и български фолклорни елементи.

Албумът съдържа 8 композиции, които са коренно различни като музикални хрумки, защото и в този албум Миро запазва стила си на „нямане“ на стил.

Bee Bop Café

21 часа

Вход: 10 лв.

Northern Impact: Influence

Northern Impact се вълнува да представи четвъртото си събитие в несравнимия Пловдив! След три въздействащи и изпълнени с много енергия партита е ред на “Influence“. Пловдивската електронна общесвеност ще има възможност да чуе Enrico Chirchiello от Канада и Dario Coiro от Италия, новите резиденти Zhanna и General G, както и добре познатото дуо Kamelía & Vass Nikoloff. Бъдете готови за една градивна и културна музикална вечер.

Club VOID

23 часа

Изложба живопис на Кирил Иванов

Градската художествена галерия ни кани на откриване на самостоятелната изложба живопис на Кирил Иванов, който освен талантлив художник е и дългогодишен служител на галерията. Изложбата има ретроспективен характер, тъй като през 2020-а той ще навърши 40 години. Верен на своето предпочитание да се изразява чрез маслена живопис върху платно, Кирил ще представи близо 40 картини, създавани през различни творчески периоди, но с отличителните за стила му ярък колорит и богато цветово изграждане на формата. Платната ще бъдат подредени на първия етаж в Залите за временни експозиции на ул. „Княз Александър I“№15, където ще могат да се видят до средата на февруари.

Градска художествена галерия

Откриване: 24 януари, 18 часа

25 януари

Back to the 80’s by Lynn

Тази събота Lynn се завръща в бара с нова селекция осемдесетарски хитове. Облечете си ретро дрехите и си сложете танцувалните обувки, защото ще танцуваме и ще си припяваме до късно.

Пощата

21 часа

Диво пиво: Две години по-късно

Преди 2 години на 25 януари до основи изгоря първата пивоварна на ДИВО ПИВО в село Мрамор. Момчетата обаче набързо се съвзеха и си направиха чисто нова. Да пием по бира заедно за едно по-светло и пивко бъдеще за микропивоварите!

Тази събота в Котка и мишка ще опитаме от най-новата бира в асортимента на Диво пиво – Porter 5%. Ще има 1 кег и един кашон изненади! Закачаме бирата в 12:00 ч.

Котка и мишка

12 часа

26 януари

Неделна видеотека #10: Самурай ченге

След зимната ваканция е време да се съберем отново, този път за десетата Неделна видеотека. Както си му е редът, по случай юбилейното издание ще гледаме един шедьовър на модерното кино. Филмът, чийто култов статут се затвърждава с всяка изминала година – „Самурай ченге“ (Samurai cop). Филмът, който е бил предмет на множество ревюта и анализи и все още има какво да се каже за него. Филмът, в който дори след 10 гледания ще намирате детайли, които не сте забелязали предните 9 пъти! „Самурай ченге“ ще ви докаже, че професионализмът е за слабаците.

Фарго

21 часа

Стендъп комедия

Комеди клуб Пловдив е мястото за стендъп комедия в културната столица на България. Гледайте трима от най-забавните хора в страната само на сцената на Комеди клуба. Александър Деянски, Петя Кюпова и Иван Кирков ще ви разсмиват в продължение на час и половина с най-добрите си и любими шеги.

Петното на Роршах

19:30 или 21:30 часа

Вход: 12 лв./ 10 лв. за учащи

28 януари

Ина Иванова представя Криле от папиемаше в Пловдив

Поезията на Ина Иванова обръща специално внимание на паметта, на детството, чиито рани носим през целия си живот, както и на невъзможността да преодолеем човешката си уязвимост („сърцето винаги е потърпевшият”). Вероятно заради това хартиените криле, ядката на смисъла, изящното и спасителната сила на думите са възможните изходи налирическата ѝ героиня.

Стихотворенията в „Криле от папиемаше” издирват светлината и „тънката радост”. И се доверяват на премълчаното – изобщо на акта на премълчаване, който подтиква читателя да потърси собствената си идентичност.

Петното на Роршах

19 часа

Премиера на книгата „Възкресени мигове“ от Владимир Янев

“Как трябва да изглежда книга, която разказва за детство, за писатели и творби, за близки хора, за трайни изживявания, за странни мигновения? Книгата ме измъчваше, но не исках да измъчва читателите, а да им доставя радост от преживяването на съкровени неща. Как, как да стане тая работа? Като оставиш книгата да се пише сама. Аз само бях внимателен читател и редактор. Просто е! Но е трудно… Това са истории и размисли, родени от желанието да сторят хората по-малко чужди един на друг и малко повече вгледани в себе си през увеличителното стъкло на спомени и книги. Говоря за личности и писатели, които са ми съавтори. Много по-добри и по-талантливи от мен.” – Владимир ЯНЕВ

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 6 аудитория

18 часа

Списание „Небет тепе“ празнува една година с концерт

Една година от появата си на книжния пазар ще отбележи двуезичното списание „Nöbettepe / Небет тепе“. Изданието е на Българско-турския литературен клуб, който кани всички свои почитатели, за да отпразнуват заедно годишнината. Събитието ще бъде съпроводено с концерт на студенти от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Те ще изпълнят „Първите песни“ на големия композитор Фазъл Сай, което ще премиерното им представяне за България.

Радио Пловдив

18 часа

29 януари

Борхес и синьото куче

Времето ни управлява, а ние най-често сме изгубени из неговите изключително нетърпеливи лабиринти. Но разговорите са важни, затова опитваме пак.

С Борхес и завинаги. Ще си говорим за него, за „Измислици“-те, за новото издание на български „Този търпелив лабиринт от линии“. Ще споменем и историите от вечността.

Петното на Роршах

19 часа

30 януари

ТЯ съм АЗ в Пловдив

ТЯ в Пловдив се завръща, а първото събитие за годината ще е малко по-различно и ще ни запознае с работата на Академия ‘Екатерина Каравелова’ надграждаща социалния формат “ТЯ в…”™, а именно програмата за личностно развитие за момичета и млади жени ТЯ съм АЗ.

През август 2019, в Академията дадохме начало на шестмесечна обучителна програма, която помага на момичета и млади жени в Пловдив и Варна да станат по-уверени в себе си и способностите си, да изразяват мнението си и да преследват целите си. Пилотната програма е разработена изцяло от български екип и съобразена с местния контекст и нуждите на местната общност.

Събитието ‘ТЯ съм АЗ в Пловдив’ ще ви срещне с 6 от участничките в програмата в Пловдив и техните истории!

Това събитие, не е за изпускане!

Кой ще говори?

Анна Димитрова

Борислава Касавълчева

Доника Ботева

Елена Иванова

Радка Етимова

Стилиана Ралева

В рамките на 10 минути всяка от тях ще ни разкаже за тема, която е важна за нея и с която има лична история!

Отсреща

19 часа

Дискусия: Изстрелът / Най-бруталната година

Написан и режисиран от филмовия майстор Брайън Де Палма („Невъзможна мисия“), „Изстрелът“ е спиращо дъха приключение, възторжено определено от списание Rolling Stone като „триумф на американското кино!“ Джак Тери (Траволта) е талантлив звукооператор, който си изкарва прехраната, като записва уникални звуци за филми на ужасите. Но когато случайно записва автомобилна катастрофа, при която загива кандидат-президент, а младата му любовница Сали (Нанси Алън) е ранена, Джак попада във водовъртеж на мистерия, много по-ужасяваща от собствените му филми!

Действието на „A Most Violent Year” се развива в Ню Йорк през 1981 – година, през която са регистрирани едни от най-високите нива на престъпност в историята на града. Филмът разказва за имигрант на име Абел (Айзък) и съпругата му Ана (Частейн), които се опитват да постигнат „американската мечта”, възползвайки се от всяка открила им се възможност да разширят бизнеса си, докато вихрещата се корупция, насилие и упадък заплашват да разрушат всичко, което са построили.

Фарго

20:30 часа