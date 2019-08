Какво да правим в Пловдив (24-29.08)

Тази седмица в Пловдив ще слушаме музика на живо, ще си говорим с артисти от шест държави и ще се забавляваме на градски карнавал

Снимка: szopskasalata

24 август

Guerrero at BALLY CLUB

В четвъртата събота от месец август в клуб „Бали“ ще гостува талантливя DJ Guerrero! Той ще представи разнообразната си музикална палитра изпълнена с динамичен и енергичен саунд, който определено ще ви накара да танцувате.

Клуб „Бали“

22 часа

Mr. Nobody @Bar The Post

Този петък зад пулта в бар „Пощата“ ще бъде един бар пионер напивал над 9000 души, една софийска-майна! Точно така, Топчо ака Mr. Nobody е подбрал здрави хитачки и се завръща в града под тепетата след месечна командировка на морето за едно здраво парти!

Бар „Пощата“

21 часа

Electronic Summer | Мирослава Кацарова @Бар Конюшните

След премиерата през април на Electronic Dreams – най-новата концертна програма на Мирослава Кацарова, е време за лятната поредица концерти, които този пък носят заглавието Electronic Summer.

Мира Кацарова и триото на Мирослав Турийски създават програма, фокусирана върху хибридната изказност и взаимодействието между акустични инструменти и електронни изразни средства. Това съчетание е своеобразна тенденция в съвременната музика, производна на джаза. Мирослава Кацарова създава музикален наратив от нови и реаранжирани пиеси със специално внимание върху паузите, простора между тоновете, електронните и акустични детайли.

Бар „Конюшните“

21 часа

Hillock Carnaval

Защо карнавал?

Защото шестима балкански космонавти ще свирят извънземно в Братската могила. Оркестър ще върти стари градски номера напук на диригента в Хаджи Хасан махала. Горещ сръбски power jazz ще се лее с големия черпак на битака на Руския пазар. А бързият влак за Марс ще цепи мрака като за последно на Централна ЖП Гара, надувайки ембиънт-рок свирката си.

Защо карнавал?

Защото този фест не си го слушал.

Ако не си по морето на 24-ти и 25-ти август, трябва да си в Пловдив, за да чуеш вълната от нова музика, надигаща се от Балканите. Лейбълът www.horz.co бавно, но сигурно се превръща в локален „хъб“ на креативната и не-жанрово определена музика по тези земи. Тази година Фондация „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“ ни даде мисия: да положим основите на един по-различен фестивал. Eдин музикален карнавал, който да представи на най-оригиналните пловдивски локации нашата богата реколта, привличайки още ентусиазирани от интересната нова музика последователи.

Програма:

24-ти август

10:00 – Space Trio / LavljiDaniDima – Братската могила

20:00 – Хаджиоркестъра – ул. Генерал Скобелев 39 (площада на Хаджи Хасан махала)

25-ти август

~9:30 – Dragon’s Fuel – битака пред Руския пазар (прекарай сутринта там, на битака се случва какво ли не) 🙂

20:00 – Zemljani / Кервиз – Централна ЖП Гара Пловдив

Вход свободен

25 август

Opera Open – Орфей и Евридика

Поради огромния интерес OPERA OPEN добавя извънредна дата за „Орфей и Евридика“ от Глук – един спектакъл на Стефано Пода, продукция на Опера Пловдив!

Впечатлен от богатото наследство на тракийските земи, топ режисьорът предпочете поканата на Опера Пловдив да пресъздаде легендата за Орфей на Античния театър през 2019 пред ангажимент за Арена Ди Верона. Пода споделя: „Този герой на мита и на музиката, този символ на мелодрамата, която се ражда и се възражда и продължава да живее вечно благодарение на изключително дълбоките си корени, непознати за повечето хора, свързва по идеален начин зараждането на театъра и модерна Европа със земите около Пловдив. Ето защо да се представи това заглавие в Античния театър е изключително висок символ, освен че е уникална възможност.”

Античен театър Пловдив

20:30 часа

Билети на касите на Операта и в мрежата на Ивентим

26 август

Редки тъпанари от Теди Москов

Хитовата комедия „Редки тъпанари“ от режисьора Теди Москов с великолепните Мая Новоселска, Явор Бахаров, Робърт Янакиев, Александър Сано и др. идва на сцената на лятно кино „Орфей“ за втора поредна година по желание на зрителите!

Сюжетът разкрива трогателните опити на група пишман крадци да оберат една заложна къща. Те са фрапиращо непрофесионални и абсолютно неподходящи за престъплението, с което са се нагърбили.

Лятно кино „Орфей“

20 часа

Билетите са в продажба на касата на „Маскарт“ в Дом на културата „Борис Христов“

28 август

Орлин Павлов – Първи плаващ концерт

За пръв път Орлин ще пее на специална сцена във водата върху плаващи понтони. Изграждането ѝ е поверено на създателите на инсталациите за проекта на Кристо Явашев „Плаващите кейове”.

На живо, заедно с едни от най-добрите музиканти в България, ще прозвучат най-големите хитове на Орлин Павлов, песни от албума “Още малко…”.

Феновете ще станат свидетели и преки участници в заснемането и на ключовата финална сцена от филма „Завръщане“ на режисьора Ники Илиев, посветен на магията на Пловдив.

Гребна база

20 часа

Вход свободен

29 август

Swingin’ Thursdays in August

Thursdays don’t mean a thing if it ain’t got that swing!

Gingertale е мястото, където се навъртат местните суинг мафиоти. Всеки четвъртък вечер Капана пулсира под техните танци и даже паветата се размърдват в бурния джаз.

На бара се забърква тайнствена смесена напитка, която може да вдъхнови и най-случайния минувач да опита още едно питие, а защо не и танц!

Gingertale

21:30 часа

FLUCA presents ADATA AiR | artist talks

На сцената на FLUCA – Austrian Cultural Pavilion артисти от 6 държави разказват за своите художествените проекти, които ще бъдат реализирани в Пловдив през август/септември като част от проекта ADATA AiR. Те са част от множеството международни артисти, които реализират идеи за река Марица още от началото на 2018 г. В четвъртък вечер ще чуете и видите:

+ Берт Якобс (Белгия) и Ари-Пекка Лейнонен (Финландия) – „Телевизия Елдорадо“, аудио-визуален пърформанс с интерактивни сегменти

+ Марта Храбо (Испания) – „Грешка в картата“, художествена акция в градска среда

+ Мила Паник (Босна / Германия) – „От Адата с любов“, пърформанс

+ Jens & Morten (Дания) – „Галерия на гражданите“, Инсталация и хепънинг

*Всички презентации са на английски език

FLUCA

20 часа

Източник: Lost in Plovdiv