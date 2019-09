Какво да правим в Пловдив (20-26.09)

Концерти, театър, изложби и клубна музика в Пловдив тази седмица

20 септември

Versus at BALLY CLUB

Появяванията на DJ Versus зад пулта в клуб „Бали“ са епизодични от години насам и всички знаем какво да очакваме от тях. Музиката, която Versus е подготвил е танцувален клубен хибрид между тек, трайбъл и прогресив хаус, а „Бали“ е едно от местата, където той представя своя по-клубен саунд.

Клуб „Бали“

22 часа

Back to The 00’s by Linn

Този петък отново ще се върнем към 2000 година и хитовете, които всички знаем и обичаме да си припяваме. Селектор Linn ще се погрижи за музикалния подбор, а ако искате да стане още по-тематично, си облечете един ретро аутфит и нека стане щур купон.

Пощата

21:30 часа

Хиджиката и неговият двойник

„Хиджиката и неговият двойник“ е спектакъл, посветен на буто – авангардната японска танцова форма, преобърнала историята на съвременните сценични изкуства и неговия легендарен създател Тацуми Хиджиката, половин век след премиерата на култовото и скандално представление “Хиджиката Тацуми и японският народ”. Тацуми Хиджиката изобретява нови техники на тялото и нови възможности за езика, основани на идеите на “Театърът на жестокостта” на Антонен Арто. В сходна посока работи и “Метеор” през последното десетилетие: интересът към радикалното изкуство като изследване на възможностите (и границите) на тялото, езика, театралните техники е споделен.

Концепцията, постановката и драматургията на представлението са колективно дело на Ани Васева, Боян Манчев и Леонид Йовчев (Метеор). Моноспектакълът на Леонид Йовчев е съчетан с представление-лекция на Боян Манчев с участието на Леонид Йовчев и Футоши Хошино, консултант на спектакъла съвместно с философа Ясуо Кобаяши.

„Хиджиката и неговият двойник“ не е представление с постоянна, повтаряща се форма, а е процес на работа: всяка среща с публиката представя и развива материала в нова, уникална форма, част от продължителен изследователски процес.

Държавен куклен театър – Пловдив

18 часа

Билети на касата на Държавен куклен театър – Пловдив

Northern Impact: Into the Void

Northern Impact се завръща в Пловдив, за да предостави една незабравима вечер на своите почитатели! На третото NI събитие в града под тепетата ще се срещнем с два бранда, които са част от underground сцената на Лондон. Aрocаlyрtо е организация съставена от български артисти, поднесла редица успешни събития на английска територия. Човекът зад този проект – Elroy идва в България за да представи емоционален сет на връх рождения си ден, в дебютното си участие пред родна публика. Атмосферата и танците са гарантирани. Вторият Apocalypto артист е пловдивския талант Иван Тасков. Той е на сцената от началото на тази година и с изявите си в легендарния клуб Egg London показа, че има качества да зарадва и най-капризния фен на електронната музика. 10B е бранд за организиране на събития създаден от двама влюбени. Освен музикални партньори Emma Yasumi и Oliv3r са спътници в живота. Той е от Италия, тя е от Япония и заедно работят неуморно, за да доставят наслада на своите фенове. Тяхната организационна продукция е креативна и отговаря напълно на лондонският стандарт, създавайки събития както в клубове, така и на места като скейт паркове, покриви, фабрики и мазета. В музикален план от тях очаквайте да чуете нещо различно и интересно. Вечерта ще бъде декорирана от резидентите Kamelía & Vass Nikoloff. Те ще са както обикновено рамо до рамо зад пулта и ще предложат своя мощен техно сет в стил “Northern Impact“. Датата е специална за Kamelia – тя ще празнува своя рожден ден.

Club VOID

23 часа

Вход: 10 лв.

Electronic Summer | Мирослава Кацарова @БезистенЪ

Една от най-обичаните джаз изпълнителки Мирослава Кацарова идва на сцената на БезистенЪ, където ще изпълни новата си програмата Electronic Summer, част от националното ѝ лятно турне.

Кацарова и триото на Мирослав Турийски създават програма, фокусирана върху хибридната изказност и взаимодействието между акустични инструменти и електронни изразни средства. Това съчетание е своеобразна тенденция в съвременната музика, производна на джаза. Мирослава Кацарова създава музикален наратив от нови и реаранжирани пиеси със специално внимание върху паузите, простора между тоновете, електронните и акустични детайли.

Сред новия ѝ репертоар са двете авторски композиции на Мирослав Турийски по нейни текстове – „Пробуждане“ и „Теменужена“. Програмата на концертите включва изпълнения от предишни албуми на Мирослава Кацарова, като „Иронично“ (по неин текст и музика), „Парфюми“ (по музика на Веселин Веселинов-Еко и неин текст), „Музика, мартини и дим“ (Нашата Бел Епок), „Бяло в бяло“ (отново по неин текст и музика на Румен Тосков-Рупето) и др. От песенната традиция на XX в. Мира Кацарова избира песни на Бийтълс, Ленард Коен и Луис Бонфа.

Сред акцентите в програмата е пиеса на един от най-успешните и значими европейски джаз музиканти на миналия век – шведският композитор и пианист Есбьорн Свенсон.

Темите са претворени в разпознаваемата стилистика на съвместната работа между Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски. За смесването на електронно и акустично звучене ключово значение има и работата на още двама музиканти: Александър Леков (басет и бас китара) и Младен Димитров (барабани и програминг).

Визуалната среда на концертите ще бъде произведение на изкуството сама по себе си – образен разказ, вдъхновен, посветен и специално създаден за тази концертна програма. Негов автор е фотографът Павел Червенков.

ROCK’n’BAR Безистенъ

20:30 часа

Mood for food Street Fest

Искал ли си някога да се изгубиш в ароматната съблазнителност на всякакви вкусотии или да не знаеш кога е минал уикендът, улисан в музика на живо и забавления на всеки ъгъл?

Всички 25 000 любители на храната, които минаха през Пловдив миналата година знаят, че е напълно възможно. За това във второто издание ще можеш отново да нахраниш сетивата си под тепетата. От 20 до 22 септември на Малката главна в Пловдив(ул. „Райко Даскалов“) ще те очаква най-вкусният фестивал, който обещава да осигури храна за всички сетива. Ще те пренесе в свят, в който хапването е в центъра на всичко, но около него ще има и много други забавления, необходими за един съвършен уикенд под залязващото лятно слънце.

Не си го представяш? Нека ти помогнем: тръгваш по улицата – вдясно сочен бургер, вляво вкусен италиански сладолед, до него горещо чили, а още по-натам – изобилие от сочно месце. Разбира се, ако пазиш талията си и лятото си попрекалил с морските дарове – сушени плодове и здравословни барчета те чакат със сладост и много витамини.

А ако се чудиш дали ще има с какво да се разсейваш, докато избираш следваща хранителна дестинация на феста, не забравяй, че Mood for food е място, което ще ти даде храна и изкушение и за останалите сетива. Ще можеш да послушаш готина музика в градска атмосфера, да участваш в множество работилници, а децата да се включат в иновативния клуб по програмиране! Отново те предизвикваме да изпробваш ума си в escape room-а на феста, да си направиш татуировка с къна и какво ли още не!

Малката Главна

20 – 22 септември

21 септември

Концерт на Найджъл Кенеди

Във вълнуващото музикално пътешествие екстравагантният майстор на цигулката ни повежда с творби от последния си албум – композиции на Гершуин, селекция от пиеси на Бах, авторското си парче Магьосникът от Лублин и най-доброто от всичките си албуми. Заедно с него на сцената ще бъдат и музикантите, с които работи от години – Boyle Doug [китара], Peter Adams [чело], Piotr Kulakowski [ударни] и Rolf Bussalb [китара].

Античен театър Пловдив

19 часа

Билети в мрежата на Ивентим

В е ч е н

Космически кораб планира приземяване в Западен Пловдив. Кацането е прогнозирано за 21 септември, събота, около 19:00 ч. вечерта. Летящата чиния ще остане на място поне седмица и ще бъда видима само след залез. Ще остане ли за по-дълго или ще отлети… Още не е ясно.

Но пък всички сме поканени за посрещане! Да се разнообразим и обменим трансгалактическия си ноу-хау. Атмосферата ще бъде извънземна и освободена за танцови експерименти благодарение на специалната намеса на пловдивските диджеи denitza & sayulke. Донесете се в космическото си облекло!

за какво става дума?

ВЕЧЕН, 2019

художествена намеса в публичното пространство

автор: Камила Шейнох

в колабирация с композитора Ola Ko

къде: монумент Братска могила, Пловдив

кога: 21-29 септември 2019

Тази артистична интервенция е игра със съществуващия монумент „Братска могила“ открит през 1974 г., на 30-годишнината от 9-то септемврийския преврат или т.нар. Социалистическа революция. Фигуралните скулптури във вътрешността на паметника коментират още и възвръщането на независимостта на Българската държава (през 1878 г.), която по-рано е част от Османската империя. Монументалната конструкция напомня за древна гробница и е посветена също на паметта на загубилите живота си по време на Балканската, на Първата и на Втората световна войни.

Паметникът е модернистична версия на тракийската могила, Висок е 23 м и с диаметър 90 м. Автори на проекта са арх. Любомир Шинков, арх. Владимир Рангелов и скулпторът проф. Любомир Далчев.

Като остатък от времената на комунизма монументът днес е по-скоро пренебрегнат – покрит с графити и обикновено затворен, а вечният огън в центъра на конструкцията отдавна е угасен.

В края на септември 2019, космически кораб каца върху монумента (приемайки формата му с помощта на многоцветна светлина и звук) за специално трансгалактическо парти.

YokoLove b2b Varola at BALLY CLUB

В събота Varola и YokoLove ще ни представят перфектна музикална селекция, за да сте идеално настроени на вълната на грууви ритмите. В тяхната селекция ще чуете мелодичен и вокален Deep/Tech с дълбоки бас линии, преминаващ през ритмичен и динамичен Groovy Tech, понякога с испански и ориенталски елементи достигащ до Underground и Tech House звучене.

Клуб „Бали“

22 часа

10 години Оратница

Оратница става на десет години. Кога стана ли? И ние не разбрахме, споделят музикантите, но това са цели 120 месеца, 3650 дни. Доста свирене и пътуване падна. Всичко започна… в началото. Бяхме 4, сега сме 6, всъщност не – 7, последно 8, всъщност сме 1 – групата е един уникален жив организъм. На едни хора им хареса, на други не, ние също не бяхме сигурни, но музиката ни винаги е била плод на истинско търсене, но не на нещо, което сме загубили, или не сме имали, сетете се кое. Важното е, че успяхме да отидем да свирим в чужбина – на запад, на изток, на север, на юг не сме ходили. Забравяхме си личните карти, паспортите, губихме си нещата по летища и гари. КУПИХМЕ СИ БУС. (Продава се! При интерес – пишете ни!) Сега сме тук. Имаме три албума и много желание да направим още музика. Елате на нашия рожден ден да пием и да се смеем. Ние и ще посвирим малко де…

Бар „Конюшните“

21 часа

Билети

22 септември

Swing All Stars Jazztet

Суингиращата формация SWING ALL STARS JAZZTET, която ще вдигне градуса на настроението на Римския стадион, представя музиканти от различни поколения, родени и/или започнали кариерата си в Пловдив, доказали се на националната и международна сцена. Сред тях са Александър Куманов – китара, банджо, вокал , Атанас Хаджиев – саксофон, кларинет, вокал, Павлин Павлов – тромбон, вокал, Димитър Сираков – контрабас, туба и Стоил Иванов – барабани, а лидер на формацията е изтъкнатият тромпетист Венцислав Благоев. Ярко се откроява участието и на Марина Господинова – вокал. В програмата са включени пиеси от Златната ера на джаза – сред композиторите са имената на Джордж Гершуин, Коул Портър, Ървинг Бърлин, Фетс Уолър.

Римския стадион

19 часа

24 септември

Красотата която споделяме

Уникална изложба на серия художнически книги и обекти създадени съвместно от семейства в кв. Столипиново, художника Хана Роуз (Великобритания) и социалния антрополог Никола Венков (Пловдив).

Творбите отразяват години на взаимно опознаване и творчески обмен между Хана, Никола и членовете на четири семейства от една от най-лишените части на квартала. Заедно те творяха, предаваха и споделяха умения, и най-важното – слушаха другия. Изложбата разкрива художественото майсторство, устойчивостта и красотата създавани всекидневно от хората в Столипиново въпреки всички трудности, с които се справят. Открихме, че креативността и стремежа към естетика остават важна част от живота тук. Обединяващата тема за Красотата се появи естествено в процеса, както и разказите за опознаване/среща, които пронизват цялата изложба.

„Красотата която споделяме” представя резултати от този процес под формата на серия ръчно направени художнически книги, съвместно създадени илюстрации отпечатани върху коприна и предмети станали важна част от нашето взаимодействие.

Изложбата е част от продължаващ обмен между участниците и ще бъде последвана от по-голяма инсталация в СКЛАД през ноември. Реализира се с финансовата подкрепа на програма „Социално ангажирани изкуства“ на Национален фонд „Култура” , и с подкрепата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 ECOC и FLUCA – Австрийски културен павилион.

25 – 27 септември

18 часа

Откриване: 24 септември, 19 часа

25 септември

Театър „Габриадзе“ представя „Рамона“ в Пловдив

Уникалният по рода си културен проект Театър Габриадзе пристига за първи път в България със спектакъла „Рамона“. Марионетният театър на Габриадзе е едно от националните богатства на Грузия – изкуство, което с минимален мащаб успява да разкаже монументални, универсални истории. Или както Financial Times споделят в свой материал, посветена на грузинския артист – „специалният гений на Габриадзе улавя епичните въпроси в малкия мащаб на куклите“. Талант, който покорява сърцето на международната публика, далеч извън пределите на затвореното съветско общество още през 60те и 70те години, за да завладее целия свят до наши дни.

Спектакълът, който ще представи марионетния театър „Габриадзе“ в България е драматичната любовна история „Рамона“ – представление за красива и трагична любов между два парни локомотива. Сюжетът се развива в следвоенния Съветски съюз, където парен локомотив, наречен Ермон, е изпратен на дълго пътешествие до Сибир, за да участва във възстановяването на страната след войната, докато Рамона трябва да чака своя съпруг на малката жп гара Риони, лелеейки за тяхната мечта да живеят щастливо заедно. Тяхната раздяла продължава месец след месец и година след година, докато героите преминават през добро и зло. Когато пътуващ цирк пристига в града, животът на Рамона се променя завинаги. Разделените любими ще се срещнат отново, но при какви обстоятелства? Как ще продължи тяхната любов? Това остава загадка за публиката по време на представлението.

Драматичен театър Пловдив

19 часа

Билети

Позитив

“Позитив” е многопластово изображение на реалността – такава каквато е или каквато не е. Някои могат да я видят, други да я докоснат, чуят или усетят. На квантово ниво е необходимо да видим, но не с очите, а със съзнанието си. Позитив е проект за силата на човешкият дух и жаждата за живот.

Проектът представя няколко профила на хора с нарушено зрение под формата на аудио визуални инсталации.

Идеята на „Позитив“ е със съвременни артистични средства да се отрази тази група от хора, в реалният им образ – откровен и непринуден, с техните положителни страни, умения и опит.

Артистичните компоненти са замислени така, че хора със зрителни увреждания да вземат участие в процеса на създаването им. Изразните средства са сведени до минимализъм и всички заедно оформят една различна и необичайна за нас аудио – визуална среда. В процеса се включиха: Галина Кръстева, Светослав Цветков, Панчо Карамански и Богомил Кърков. С тях ще ви запознаем тук и на самата изложба.

Целта на „Позитив” е да фокусира вниманието на обществото върху хората със зрителни увреждания. Тези хора имат специфични нужди, които налагат различия във възприемането на света, общуването, мобилността им. Акцента на „Позитив“ има за цел да представи активният облик на хората със зрителни увреждания и да помогне на останалата част от обществото да разбере света на незрящият човек.

Проектът има изследователски характер и е със социална насоченост.

Главните участници в него са хора с нарушено зрение, но той е насочен към цялото общество и е отворен за всякакъв тип публика.

Името на проекта е комбинация от дефиницията за “позитив” във фотографията, т.е. реално изображение върху лента и определението за “позитивна психология”, според което позитивната психология „изучава силите и добродетелите, които карат индивидите и обществата да процъфтяват“.

Приключенски център Младежки хълм

15:30 часа

26 септември

ТЯ в Пловдив

„Тя в Пловдив“ представя активните жени на Пловдив и дава възможност на момичета и жени с различни истории и в различни професионални сфери да споделят своите преживявания, препятствията, с които са се сблъсквали и успехите, които са постигнали. Всеки последен четвъртък на месеца в Отсреща две дами представят дейността си.

През септември месец ви срещаме с:

Денислава Станева – Сопрано, оперна изпълнителка, участвала в концерти както у нас, така и в чужбина. Тя комбинира класическото изкуство със съвременно звучене, достигайки до сърцето на всеки слушател.

Петя Георгиева – специалист „Човешки ресурси“, психолог и семеен консултант с мисия да помогне на хората, които се обръщат към нея, да водят един пълноценен и качествен живот.

Отсреща

19 часа.