Какво да правим в Пловдив (14-20.06)

Снимка: Владимир Янев

14 юни

Tommy Riverra at BALLY CLUB

Този петък зад пулта в клуб „Бали“ отново ще застане младият и талантлив диджей Tommy Riverra. Музиката, която го описва се характеризира с дълбоки бас линии, ритмични елементи, енергичен, динамичен и мелодичен House, Deep, Tech, Afro, Electronica звук!

Клуб „Бали“

22 часа

Street Masters 2019

Този уикенд Капана ще приеме духа на хип-хопа, брейк танците, бийтбокса, графитите и най-добрите диджеи. Най-влиятелният хип-хоп DJ QBert е специалната гост звезда на Street Masters 2019. Освен участието на DJ Qbert посетителите на фестивала могат да чуят още много взривяващи изпълнения. Разнообразието от звуци, танци, графити и забавления за деца по време на фестивала ще е толкова голямо, че не случайно мотото на фестивала тази година ще бъде „Sounds of the Streets“.

Вижте програмата на фестивала

14 – 16 юни

Капана

Two Hours Away – BeeBop Cafe

След многомесечно отсъствие, бандатата, покорила сърцата на десетки, се завръща от медийния си и светски хиатус по-силна от всякога!

С обновен каталог от дълбокоемоционални, интроспективни творби, които гарантирано ще разчувстват и най-заклетите футболни фенове сред вас, Two Hours Away ще взривят Bee Bop Café със своя моментално разпознаваем микс от тийн рок звучене и отчаяни опити да прикрият тийн рок звученето.

Една добре смазана груув машина, артистичният колектив в лицето на Кристиaн Желев – барабани; Симеон Гърнев – бас; Константин Христов – китара и Александър Данев – мускули, не носи отговорност за понесени леки до средни телесни повреди в областта на врата, кръста и коленете, причинени от безрезервни танци и преголямо густо.

Bee Bop Café

21 часа

Cocktail Night

В петък и събота за да разхладим летните вечери, отиваме в „Петното“, където са ни приготвили асортимент от освежаващи коктейли. От 21 часа до 23 часа за всеки поръчан коктейл, получаваме два!

Петното на Роршах

21 часа

15 юни

DJ Iliyan at BALLY CLUB

Тази събота зад пулта в клуб „Бали“ ще застане DJ ILIYAN! Очаква ни позитивна и динамична музикална селекция, танци до сутринта, с весели и усмихнати парти хора.

Клуб „Бали“

21 часа

Ya Boogie aka Burateen at The Post

В събота ще разчупим вечерта с вкусни коктейлчета и свежи питиета на фона на фънки, диско, суинги хип-хоп ритми, подбрани от Ya Boogie aka Burateen aka Явката. Започваме по залез слънце.

Пощата

21 часа

Плаващите картини на Майстора

Уникална плаваща арт инсталация представя творчеството на най-известния български художник Владимир Димитров – Майстора в гигантски формат като част от събитията, включени в Европейска столица на културата Пловдив 2019. На 15 юни легендарното платно на Майстора „Момиче със слънчогледи“ ще покрие няколко декара от канала на гребната база.

Мултимедиен спектакъл ще представи творчеството на именития художник от 21.30 часа със средствата на танцовия балет и 3D мапинга. Проектът се реализира от община Кюстендил, Сдружение „Дебют“ и Сдружение „Партньори – Кюстендил“ – школа Новите майстори.

„ПЛАВАЩИ КАРТИНИ СРЕД ВОДАТА – провокирай въображението“ преплита съвременност и традиция. Проектът пресъздава в иновативен танцов спектакъл емблематични творби на Владимир Димитров – Майстора. Те ще „оживеят“ като артистична инсталация върху водна повърхност.

Гребна база

21:30 часа

19 юни

Румен Леонидов в Код червено: литература

Код червено: литература Ви кани на премиерата на най-новата книга на Румен Леонидов – „Покаяние господне“.

Румен Леонидов е български поет и преводач, журналист, издател и общественик. Към 2011 година има издадени девет стихосбирки и е носител на български и международни награди за поезия.

Румен Леонидов е роден на 17 май 1953 година в София, България. Правнук на войводата от ВМОРО Леонид Янков. Редовно посещава лобното място на прадядо си, където е канен официално като гостуващ поет. Завършва Българска филология в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

По време на комунизма работи във вестниците „Студентска трибуна“ и „Средношколско знаме“, а също и в списание „Факел“. В края на 80-те години сътрудничи на нелегалните дисидентски списания „Мост“ и „Глас“. След това работи в „Литературен вестник“, сп. „Български месечник“, БНТ, сп. „Смут“, сп. „Власт“, сп. „Бизнес уик“, в. „Поглед“, в. „Класа“, сп. „Книжарница“, в. „Животът днес“. Уволняван е общо 6 пъти.

Като издател на книги първо ръководи дейността на „Свободно поетическо общество“, а след това на издателство „Факел“.

През 2010 г. създава сайта Fakel.bg.

Негови стихове са включени в различни антологии на българската поезия по света, има и самостоятелни публикации в САЩ, Англия, Русия, Италия, Унгария, Индия, Гърция, Сърбия, Австрия, Албания, Украйна, Молдова, Република Македония, Полша, Словения. Превежда от руски и френски. Член на Сдружението на българските писатели.

U Park Gallery

19 часа

Късо кино във Фарго

По време на осмото издание на КЪСО КИНО ВЪВ ФАРГО ще видите документалния The Herdsman Neighbourhood/ Юрушката махала – една невероятна смес от драма и див балкански хумор, която показва до какво падение може да доведе разединението и враждата. Това ще бъде премиера за България на филма на Аспарух Кръстев, който е награден на London International Student Film Festival и е финалист на Documentary Filmmakers Showcase Online 2019. Специални гости ще бъдат режисьорът и част от екипа, които ще отговарят на въпроси след прожекцията.

За втората част от програмата ще има още специални гости – режисьорът Васил Христов и копродуцентът и асистент оператор Марио Орешков, които ще представят документалния СЪНУВАМ ЛИ, в който десет души разказват своите истински преживявания по време на осъзнато сънуване; за финал ще видим и филма им АМЕРИКАНСКА МЕЧТА, в който един българин се опитва да подреди живота си, докато работи като готвач в чужбина.

Клуб „Фарго“

19:30 часа

20 юни

Swingin’ Thursdays in June

Thursdays don’t mean a thing if it ain’t got that swing!

Gingertale е мястото, където се навъртат местните суинг мафиоти. Всеки четвъртък вечер Капана пулсира под техните танци и даже паветата се размърдват в бурния джаз.

На бара се забърква тайнствена смесена напитка, която може да вдъхнови и най-случайния минувач да опита още едно питие, а защо не и танц!

Gingertale

21:30 часа

