Какво да правим в Пловдив (10-13.06)

Градът е пълен с живот и интересни събития и отново селектирахме най-доброто, което се случва под тепетата

10 юни

Пловдив чете 2019

Пребогата програма за Столичната 2019-а година предлага литературният фестивал Пловдив чете, организиран от Жанет-45. Срещи с писатели, с илюстратори, изложби, артистични инсталации и още много в дните от 10 до 16 юни.

11 юни

Ginger Milonga

Отново ще се потопим в магията на аржентинското танго на прекрасно място с перфектен танцов под! Gingertale ще ни посрещне с уникални коктейли и топло гостоприемство! Както винаги, за музиката ще се погрижи Мата! Вход свободен!

Gingertale

21 часа

13 юни

Swingin’ Thursdays in June

Thursdays don’t mean a thing if it ain’t got that swing!

Gingertale е мястото, където се навъртат местните суинг мафиоти. Всеки четвъртък вечер Капана пулсира под техните танци и даже паветата се размърдват в бурния джаз.

На бара се забърква тайнствена смесена напитка, която може да вдъхнови и най-случайния минувач да опита още едно питие, а защо не и танц!

Gingertale

21:30 часа