Какво да правим в Пловдив (08-15.08)

В лежерните августовски дни Пловдив е като сън в лятна нощ. Тази седмица ще звучат барабани, ще се леят освежаващи коктейли и ще се танцува суинг

9 август

Krembo at BALLY CLUB

Този петък за ексклузивно парти в клуб „Бали“ се завръща добре познатият ни Krembo. Със своя дългогодишен опит на белгийската ъндърграунд сцена, базираният в Лондон Krembo ще ни предложи своя специфичен и модерен звук от дийп хаус, мелодичен тек-хаус и техно, вдъхновен от лейбъли като Diynamic, Innervisions, Ellum, Afterlife, Pampa, Fryhide.

Клуб „Бали“

22 часа

Kaj dzias by Living Space Theatre

Вярва се, че винаги можете да чуете музиката, където са ромите, дори и да няма храна. Това прави живота им по-лесен. Театър и танц. От ритуали, магия, песни, танци и пътувания до грабежи и преследвания. История от различни гледни точки. Донякъде поетично, но и изключително буквално. За циганите? За хората? Чувствайте се поканени на среща с всевъзможни особняци, извънземни, творци… Искаме да разберем нещо за нас самите, като погледнем другите.

„Kaj Dzias“ е вдъхновен от ромската култура – известна и възприемана от гледната точка на хората в Полша. Този колоритен колаж от музика, песни, танци и текстове за цигани, съчетани с историите на изпълнителите, е изключителна възможност за зрителите да влязат в един необикновен свят. Пътуването, неизбежна част от историята и живота на румънските хора, се отнася и до съвременните времена. Къде отиваме? Какво искаме да постигнем?

Пост-културна сцена

9 и 10 август

19 часа

Вход свободен

10 август

Археология за всеки – безплатни тематични беседи

Август е време за пътешествия. В музея пътуваме през времето и опознаваме древните обичаи, вярвания, култура и традиции. Тази седмица темата е „Вярванията в древния Филипопол“.

Заявете своето участие на телефон 032 62 43 39. Местата са ограничени.

Регионален археологически музей Пловдив

10:30 часа

Сън в лятна нощ

Концертът „Сън в лятна нощ” е съвместният проект „Да се срещнем в музиката“ на младите музиканти от Бременския младежки симфоничен оркестър с диригент Щефан Гайгер, пловдивски дамски хор „Тримонциум” с диригент Ваня Атанасова и хор „Родина“ от Стара Загора. Те представят красотата на симфоничната музика в съчетание с изяществото на хоровия ансамбъл.

Сънища, илюзии, желания… „Сън в лятна нощ“ ни отвежда в древния гръцки свят на любовта, в окъпаните от лунна светлина гори и царството на феите. Музиката на Феликс Менделсон Бартолди добавя емоционален дух към стиховете на Шекспир, участват и двама млади талантливи български актьори. Младежкият оркестър на Бремен е един от най-представителните германски ансамбли, а дългогодишният му диригент Стефан Гайер, с помощта на млади музиканти, пресъздават единство, автентичност и страст. Изпълнението на солистите съпровожда вокалните части в музиката на Менделсон.

Античен театър Пловдив

21 часа

Билети

ИVAN at BALLY CLUB

В събота дебют зад пулта в клуб „Бали“ ще направи младият и талантлив диджей и продуцент ИVAN! Той ще ви предложи поредната порция модерна музикална селекция, поднесена с много настроение и динамика.

Зад бара обещават любими напитки с уникални вкусови комбинации от специфични и нетрадиционни съставки.

Клуб „Бали“

22 часа

Depeche Mode live tribute by PIF

Обичаната българска група PIF ще влезе в обувките на Depeche Mode. Ще чуем In Your Room, I Feel You, Personal Jesus, Enjoy The Silence, No Good и още през техните сърца и ръце.

Конюшните

21 часа

Вход: 10 лв.

11 август

Капана Барабанѝ #1

Барабани и перкусии ще зазвучат в ритъм в Капана. Капана барабанѝ събира музикантите Виктор Велчев и Александър Евтимов-Шаманчето, които ще качат на сцена общо 30 ударни инструмента и ще подканят минувачите по паважа да потърсят ритъма на музиката в себе си като посвирят заедно на сцената.

Идеята на двамата артисти е чрез едни от най-старите познати на човечеството музикални инструменти да събудят в хората автентичното усещане за общност. Събралите се в кръг хора ще създадат спонтанна мелодия, обединяваща гласовете на всеки един. Александър освен музикант е и психотерапевт. Той споделя, че свиренето на ударни инструменти е ефективен метод за разтоварване на напрежението и развитие на личността чрез себеизразяване и канализиране на творческия порив. Виктор от своя страна допълва, че се е убедил в силата на музиката да лекува, вдъхновява и обединява хората.

Организаторите допълват, че дръм сесиите са подходящи за деца, но препоръката е да са придружени от възрастен.

Ядрото

17 часа

Вход свободен

13 август

Ginger Milonga

Отново ще се потопим в магията на аржентинското танго на прекрасно място с перфектен танцов под! Gingertale ще ни посрещне с уникални коктейли и топло гостоприемство! Както винаги, за музиката ще се погрижи Мата!

Gingertale

21 часа

14 август

Crazy Town Live at Rock Bar Download

Crazy Town е американска рап рок група, създадена през 1995 г. от Bret Mazur и Seth Binzer. Най-известни с хита си от 2000 г. „Butterfly“, който достигна номер едно на американската Billboard Hot 100 и помогна на дебютния им албум The Gift of Game (1999) да продаде над 1,5 милиона единици. Техният последващ албум, Darkhorse (2002) не успя да постигне същото ниво на успех, допринасяйки за разпадането на групата през 2003 година. Mazur и Binzer реформираха групата през 2007 г. и издадоха третия си албум, The Brimstone Sluggers, през 2015 г.

Сега ще гостуват ексклузивно в Пловдив, в Rock Bar Download!

Ще погряват Automatic Flowers!

Rock Bar Download

20 часа

Билети

15 август

Swingin’ Thursdays in August

Thursdays don’t mean a thing if it ain’t got that swing!

Gingertale е мястото, където се навъртат местните суинг мафиоти. Всеки четвъртък вечер Капана пулсира под техните танци и даже паветата се размърдват в бурния джаз.

На бара се забърква тайнствена смесена напитка, която може да вдъхнови и най-случайния минувач да опита още едно питие, а защо не и танц!

Gingertale

21:30 часа