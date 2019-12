Какво да правим в Пловдив (06-12.12)

Студеното време тази седмица няма да ни попречи да се забавляваме

Очакват ни концерти, литературни четения и съвременно италианско кино

6 декември

Ebbesen at the Post Vol. 2

На Никулден ще пием по коктейл за всички моряци, търговци и пътешественици. За доброто настроение ще се погрижи DJ EBBESEN. Пък тя нощта ще си покаже.

Пощата

21 часа

7 декември

Camden Nights: Leontas UK + RedTrigger BG

Лондонското рок дуо състоящо се от Alex Munteanu и Scott Collier, отново се завръщат в България. След успешно турне през юни 2019, бандата ще представи дебютния си албум „Phase One“. Очаквайте много енергия, силна музика и динамично шоу.

No Sense

20:30 часа

Вход: 5 лв.

Homeovox & Innerglow Live @Bee Bop Café

Инди лейбълът Homeovoxmusic ни кани на концерт на групите Homeovox и Innerglow. Двете банди ще си разделят по един сет от авторски парчета.

Сингълът „Претенциозен“ е част от новия албум на Homeovox – страничния проект на Георги Георгиев (Остава). Замесени са още Петко Славов (Airbag) – бас китара, вокали, Калин Петров (Akaga, Slng) – клавишни, Мартин Профиров (PIF) – ударни, Боян Петков (Остава) – бас. Стилово са смесица от indie rock, guitar pop rock, alternative.

Innerglow се завръщат в Пловдив в края на една много силна година за тях, в която издадоха песните Chained In Love и So Long с видеоклипове към тях и стъпиха на множество значими сцени, включително на фестивала Hills of Rock.

Двата сингъла продължават да се радват на засилено присъствие в телевизионния и радиоефир, прекараха и общо 11 седмици на върха на класацията БНР Топ 20.

Електронното рок трио е подготвило нов авторски материал за пловдивската публика, както и някои изненади.

Bee Bop Café

21 часа

Билети предварителна продажба: 10 лв.

Билети на място: 12 лв.

Mindown at Post Culture Stage

Предколедно, предосмодекемврийско, пост-културно. Mindown в Post Culture Stage.

Пост култура

21 часа

Вход: 8 лв.

MASH MITAK at the Post

Тази събота бар „Пощата“ ни кани на една специална вечеринка – старата градска бар легенда MASH MITAK се завръща! Но за кратко и то зад DJ пулта, където запознати лица твърдят, че дори е по-добър отколкото зад бара. Сигурни сме, че настроението ще е на ниво, още повече когато коктейлите ги бърка Главния. Колкото и студено да става отвън, не трябва да спираме да се забавляваме.

Пощата

21 часа

8 декември

Оригами Коледа

Оригами Коледа е събитие, което е подходящо за малки и големи с желание да правят коледни играчки! Ще можете да изработите ваши уникални коледни играчки с оригами техники, които ще ви покаже майстор Емилия. Тя има дългогодишен опит в оригами и ще обърне специално внимание на всеки участник, за да направи своята супер яка коледна играчка.

Пощата

16 часа

Вход: 10 лв.

Децата под 10-годишна възраст задължително трябва да са с придружител.

Студентско парти в Петното

И тази година ще отпразнуваме студентският празник, както само ние можем. За всички настоящи, бъдещи и бивши студенти, българският алкохол ще е на – 80% и ще слушаме най-доброто от българската и балканска музика!

Петното на Роршах

19 часа

9 декември

Четене на Ина Иванова

Жанет 45, книжарница „Хеликон“ заедно със специалните приятели от Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент Екзюпери“ и техният литературен клуб „В света на книгите“

ни канят на поетично четене на Ина Иванова от новата ѝ книга със стихотворения „Криле от папиемаше“. Ще послушаме и ще си вземем автографи!

Книжарница „Хеликон“

18 часа

10 декември

Мина Мау в Пловдив: Лудостта е също начин

Мина Мау – отново зад маска и усмирителна риза – гостува в емблематичното място за литература и срещи „Петното на Роршах“. В Пловдив, разбира се – град, който присъства (почти като герой) в „Една четвърт“ – първия роман на Мина Мау.

Защо Мина, защо Мау, защо лудост… Повечето отговори са в книгите на младия автор, в които тя не пести откровеност.

И все пак на живо тя звучи… като жива. Каквато животът често ѝ пречи да бъде напълно.

Петното на Роршах

19 часа

Както ви харесва @Bee Bop Café

Както ви харесва най-после се завръща в Пловдив в последния месец на 2019 година, за да я изпратим подобаващо! Както винаги, смехът е гарантиран, въпросът е дали ще се забавляваме заедно, или ще се смеем на техен гръб. Все пак се занимават с импро театър, а там няма сигурни неща.

Както ви харесва е трупа за импровизационен театър от София. Съществува от средата на 2018. Уменията си дължат на HaHaHa Impro Theatre, а отговорниците зад цялостната им визия са талантите от Letter Collective.

Импровизираният театър се доближава максимално до живота, главно заради факта, че всеки от участниците в него е длъжен да даде най-доброто от себе си в среда, в която външен фактор определя основните му действия. Публиката задава време, място на действието и персонажи, като актьорите трябва да останат последователни и логични, въпреки всичко. Дали това, което се случва на сцената, ще се хареса на зрителите? Всяка импровизация е застрашена от провал във всеки един момент от реализирането ѝ. Точно това е най-увлекателното в тези спектакли.

Bee Bop Café

19 часа

11 декември

Кинопанорама Италия днес в Пловдив

Петото юбилейно издание на кинопанорамата „Италия днес“, организирана от Италианския културен институт в София, ще се проведе от 10 до 21 декември 2019 г.

Всичките седем продукции са реализирани между 2018 и 2019 г. и са от различни филмови жанрове – три комедии, един сатиричен филм, една драматична комедия, една драма и един документален филм за историята на изкуството. Сюжетите варират от обикновените човешки истории до историческите препратки към герои, прочули се със своята жестокост, от личната, интимна и трудна за споделяне драма до мечтата за ново начало, както и разказ за живота на велик италиански художник, известен по цял свят.

Тези филми ще ви позволят да се потопите в изцяло италианска атмосфера и да опознаете вкусовете, страстите, надеждите, страховете и мечтите на героите, които представят днешното италианско общество, видяно и разказано през погледа на съвременните италиански режисьори.

Lucky Дом на киното

11 – 15 декември

Билети: 3 лв.

Синьо куче и Хорхе Луис Борхес

Борхес е вечност. Всичко вече е написано, а ние нямаме изречения без неговите думи. Кучето ще е много щастливо, ако споделите част от пътуването в този лабиринт заедно с него.

Всичко негово е важно. Ние ще говорим главно за живота му, „Измислици“ и новото издание на български „Този търпелив лабиринт от линии“.

Поезията е за въображението.

Петното на Роршах

20:30 часа

12 декември

Епилог | Мирослава Кацарова

Триото Мирослава Кацарова, Мирослав Турийски и Младен Димитров работят от години заедно, а музиката им се отличава с по-електронна звучност. Тримата експериментират с бийтове и хармонии, както и със свободни интерпретации на добре познат стар музикален материал. Деконструкция и реконструкция – така накратко може да се опише процесът на подобен тип музициране, който в техния случай страни от претенция и демонстративна сложност, но остава верен на музиката.

На поредния си клубен концерт на 12 декември в Bee Bop Café ще бъдат интерпретирани само български песни на Мирослава Кацарова. Концертът носи името „Епилог“ на едноименната тема от първия ѝ самостоятелен албум „Бяло в бяло“. Тя е написана от Румен Тосков-Рупето, а текстът е на Мира Кацарова. Публиката ще чуе още познатите „Парфюми“, „Летни улици“, „Музика, мартини и дим“, „Иронично“, „Пробуждане“. В нова версия ще бъдат изпълнени „Боса нова за нея“, „Като в картина на Шагал“ и „Моменти“. Автори на музиката са Веселин Веселинов-Еко, Румен Тосков-Рупето, Мирослав Турийски, Младен Димитров и Мира Кацарова.

Bee Bop Café

21 часа

Nu Metal Night / Set by RADO

Четвъртък вечер в Rock Bar Download е посветена на различния избор. Тази седмица ще се отдадем на nu metal – поджанр на алтернативния метъл, комбиниращ елементи от heavy metal с такива от hip hop, alternative rock, funk, industrial и grunge. В рамките на вечерта ще имате възможност да се насладите на Korn, System Of A Dowm, Limp Bizkit, Linkin Park, Deftones, Papa Roach, P. O. D, Stone Sour, Slipknot, Hed P.E, Rammstein, Marilyn Manson, FNM, RATM, Static X, Mudvayne, Soulfly, Drowning Pool, Godsmack, Disturbed, Five Finger Death Punch, Filter, Staind, 3 Doors Down, Machinehead, Ill Nino, Skindred, Sevendust, Coal Chamber, Fear Factory, Incubus, Taproot, Crazy Town, Primmer 55, Snot, Spineshank, Otep, Powerman 5000, Chevele, Dope и още.

Rock Bar Download

22 часа