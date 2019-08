Какво да правим в Пловдив (02-08.08)

Навън може да е жега, но събитията тази седмица просто няма да ни оставят да си седим вкъщи

Снимка: george_photographer88

2 август

Double Trouble / Grozev & Radidas Set

В тази жега започваме да виждаме двойно! А в бара е хладно, бирата е ледена, а на пулта в петък ще е напечено!

Rock Bar Download

22 часа

Tommy Riverra at BALLY CLUB

Този петък зад пулта в клуб „Бали“ отново ще застане младият и талантлив диджей Tommy Riverra. Музиката, която го описва се характеризира с дълбоки бас линии, ритмични елементи, енергичен, динамичен и мелодичен House, Deep, Tech, Afro, Electronica звук!

Клуб „Бали“

22 часа

3 август

Ya Boogie at The Post

В събота ще разкършим вечерта с вкусни коктейлчета и свежи питиета на фона на фънки, диско, суинг, хип-хоп ритми подбрани от Ya Boogie aka Burateen.

Пощата

21 часа

Delchev at BALLY CLUB

В събота главно действащо лице и специален гост е талантливия диджей – DELCHEV, който знае как да повдигне настроението на всички гости!

Клуб „Бали“

22 часа

Красимир, Мария и Стефан Слабакови с изложба „Заедно отново“

На 3 август (събота) в 18.00 часа в постоянна експозиция „Мексиканско изкуство“ се открива съвместната изложба на художниците Красимир и Мария Слабакови и техния син Стефан. Тримата артисти следват своя индивидуален творчески път, а в дълги периоди от живота си някои от тях създават изкуство от двете страни на океана, но винаги пазят българската култура, привързаността си към родната страна и към семейството. Дълбоко вярват в силата на изкуството като комуникация в света. Изложбата им „Заедно отново“ е артистичен призив към българите за единение и любов, защото са убедени, че „любовта в семейството – това е бъдещето и силата на България“.

Изложбата може да се види до 26 август в „мексиканската“ къща на Градската галерия, ул. „Артин Гидиков“№11 в Стария град.

4 август

TAPI Project – urban folk (Индия) във Fargo

Alarma Punk Jazz Fest представя:

Tapi Project [urban folk music from Gujarat, INDIA]

+ afterparty by Zen Hassid (Eclectic Mansarda) с музика на велики индийци в рокендрола (от Shilpa Ray, през King Khan, та чак до The Grеat Munzini & The Astonishing Sotos), пакистански джаз, монголски и казахски прото-блус, айну-дъб от Хокайдо, индонезийски пънк, електро- и ембиънт от Камбоджа и други такива интересни неща все на Изток от нас…

….a TAPI Project са едно наистина забележително трио с изключително жизнена авторска музика на границата между градския фолк-блус, джаза и психеделик рока, фенове на Бьорк, Рейдиохед, Нина Симон и Майлс с текстове на хинди и гуджарати и пеене, което на нас може да ни звучи традиционно заради езика и някои характерни извивки, но което говори много повече за днешния ден и и за съвременната градска култура в Индия, отдалечавайки ни на едно съвсем здравословно разстояние от западните ни стереотипи.

…с КУТИЯ-ШАПКА за свободни дарения за хора с големи сърца, които да помогнат на Йоги, Суати и Сорин да продължат европейското си турне към Черноморието…

Клуб „Фарго“

21 часа

5 август

Дискусия: Do the Right Thing / Funny People

96-а дискусия този път в понеделник! Изместваме към началото това лято, да видим докъде ще стигнем, до Големия взрив може би…

– Do the Right Thing на Спайк Лий е класиката, която ще обсъждаме. Може би най-добрият филм на полемичния режисьор. Горещ ден в Бруклин, омразата на всички се издига постепенно като пара, докато не ескалира в насилие. Красив, забавен, суров, оставящ спомен.

– Funny People за разтуха, макар да засяга мрачни теми като тази за депресията при комиците (пък и не само). Да не ви плаши Адам Сандлър, тук има какво да се вземе.

Клуб „Фарго“

21 часа

8 август

Swingin’ Thursdays in August

Thursdays don’t mean a thing if it ain’t got that swing!

Gingertale е мястото, където се навъртат местните суинг мафиоти. Всеки четвъртък вечер Капана пулсира под техните танци и даже паветата се размърдват в бурния джаз.

На бара се забърква тайнствена смесена напитка, която може да вдъхнови и най-случайния минувач да опита още едно питие, а защо не и танц!

Gingertale

21:30 часа

Филми от майсторски клас на Георги Дюлгеров – част I

Творческите изяви на Георги Дюлгеров включват 15 игрални филма, два пълнометражни документални филма, един телевизионен сериал, телевизионни постановки и девет театрални постановки. Тази година по случай неговия 75-годишен юбилей беше дигитално възстановена третата серия на неговия знаков филм “Мера според мера”. През 2015 година получава наградата на Българската Филмова Академия за цялостно творчество и е носител на множество други в сферата на кинодраматургията и режисурата. Като почетен професор на Нов Български Университет Георги Дюлгеров води “Майсторски клас по режисура” и “Работа с актьора пред камера”.

FLUCA Ви кани на 8.08 от 20:00 часа да гледате два филма на млади режисьори, които са били в класа на професора.

“Иван”, режисьор Надежда Христова

След раздяла с жената, която обича, Иван губи себе си. Попаднал за пръв път от много време в оживена среда, Иван се въплъщава в чужди самоличности.

“Внезапно и аз усещам вятъра”, режисьор Диана Минчева

Дом за възрастни хора. Някой очаква посещение и това очакване се превръща в празник за всички.

Самотата е невидима за очите, но се усеща през кожата. Понякога можеш да я докоснеш. Друг път се крие в крилете на спомените. Точно тези спомени, които ни посещават до края.

FLUCA

20 часа