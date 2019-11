Другата доза щастие във филма „Доза щастие“ е якият БГ рок (ВИДЕО)

Изгряваща банда написа жестоко парче за новата българска лента на Яна Титова

„Най-сладката тишина“ е за паралелните светове, които изграждаме в нашето съзнание

Соня Попова

Георги Георгиев, Иво Борисов и Веско Миланов от Seconday са голямата музикална изненада в първия пълнометражен филм на режисьора Яна Титова „Доза щастие“, който от днес е по кината в цялата страна.

Припомняме, че филмът ползва за основа книгата на журналиста Весела Тотева „Падение и спасение“ и бе показан предпремиерно в Пловдив миналата неделя. За това ви разказахме с „Доза Щастие – или когато пътят в търсенето му може да бъде смъртоносен“.

Екипът ни откри още една доза щастие в разтърсващия филм, който третира темата за зависимостите, и това е саундтракът. Парчето носи името „Sweetest Silence“ и е на родната Hard Rock банда Seconday.

Впечатлени от звученето и прекрасната колаборация – български филм с българска музика на изгряващи български банди – се половихме, за да научим повече.

„Sweetest Silence“/ „Най-сладката тишина“ е създадена специално за филма „Доза щастие“, разказва фронтменът Георги Георгиев в интервю за Дарик кафе. Той е водещ вокалист и китарист на групата, създадена в Ямбол като ученическа банда през лятото на 2015-а година. Записват първите си авторски парчета през 2016 година, а към днешна дата имат издадено ЕР „April’s Uprising“.

Музиката им е озвучавала фестивали като Midalidare Rock in the Wine Valley 2017, S’cool Rock Fest Plovdiv 2019 и Varna Rock 2019. През август т.г. бандата стана месечният победител в класацията на Z-Rock – Reynaers Рок Трамплин с песента „Go With The Flow“.

Жоро се захваща с текста и първите акорди на сандтрака, след като в 2 часа сутринта му звъни басиста и беквокал Веско Миланов, който по това време е в един и същи къмпинг с режисьора и продуцент Яна Титова. Рок машините се справят с новото предизвикателство да пишат музика за кино за два дни и якото вдъхновение, вложено в нея си личи. Песента е обречена да стане хит и вече набира скорост във всички платформи.

George Georgiev-Lead Guitars/Lead Vocals

Ivo Borisov-Drums/Backing Vocals

Vesko Milanov-Bass Guitar/Backing Vocals

„Най-сладката тишина“ е за паралелните светове, които изграждаме в нашето съзнание.

Видеоклипът е дело на режисьора Яна Титова и оператора на филма Мартин Балкански.

Seconday се появяват в един кратък епизод на „Доза щастие“, който тръгна от днес 8 ноември по кината.

Припомняме, че във филма звучи и парче на една от най-великите британски групи оригиналът на „Protect Me From What I Want“ на Placebo, личен подарък от вокалиста Брайън Молко, озвучава началните кадри на историята, докато 16-годишната бунтарка Весела, която е отегчена от училището, се впуска в търсене на по-любопитни занимания.