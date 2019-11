Браян Адамс забива в Колодрума довечера

Двучасово шоу ще изнесе пред феновете си супер звездата

Браян Адамс излиза на сцената на Колодрума тази вечер. Музикалната супер звезда ще зарадва пловдивската публика с най-големите си хитове- „Run To You“, „Everything I Do (I Do It For You)“, „Please Forgive Me“, както и парчетата от новия си албум Shine A Light, каквото име носи и турнето му. Пловдив е поредната спирка от него, след като преди това Адамс свири на най-големите сцени в САЩ, Южна Америка, Австралия и Нова Зеландия. Шоуто довечера ще продължи над два часа.

Входовете за събитието ще бъдат отворени в 18:30 ч.. Концертът няма да има подгряващ изпълнител, а Адамс ще излезе на сцената заедно със своите музиканти в 20 ч. В мрежата на „Ивентим“, както и на касите на Многофункционална спортна зала „Колодрума“ в Пловдив все още се предлагат ограничен брой билети, допълват организаторите от „София мюзик ентърпрайсис“.

Концертът на Браян Адамс се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, като част от Календара на културните събития на Община Пловдив за 2019 година.

Shine A Light е последният четиринадесети студиен албум на звездата. Той излезе на пазара на 1 март 2019 и дебютира на първо място в канадската класация Canadian Albums Chart. Едноименният сингъл към албума, Браян Адамс написва съвместно със сензацията Ed Sheeran, а парчето събира над 750 хиляди гледания в Youtube.