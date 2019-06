Канадската суперзвезда Брайън Адамс с концерт в Пловдив

Световноизвестният изпълнител Брайън Адамс ще посети България на 14 ноември 2019 в Многофункционална спортна зала Колодрума. Концертът ще е първото гостуване на звездата в Пловдив! Шоуто ще бъде част от световното турне Shine A Light, в подкрепа на едноименния четиринадесети студиен албум на Адамс.

Брайън Адамс е един от най – успешните музиканти в световен мащаб. С над 65 милиона продадени копия, първи места в класации в над 40 държави и множество разпродадени турнета по света, зашеметяващата кариера на музиканта продължава вече повече от 30 години.

Българската публика ще може да чуе на живо най-големите хитове на Брайън Адамс като „Run To You“, „Everything I Do (I Do It For You)“, „Please Forgive Me“, както и песни от новия албум на музиканта.

Концертът на Брайън Адамс се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, като част от Календара на културните събития на Община Пловдив за 2019 година.

Shine A Light е последният четиринадесети студиен албум на звездата. Той излезе на пазара на 1 март 2019 и дебютира на първо място в канадската класация Canadian Albums Chart. Едноименният сингъл към албума, Брайън Адамс написва съвместно със сензацията Ed Sheeran, а парчето събира над 750 хиляди гледания в Youtube.

Многобройните почитатели на Брайън Адамс ще имат възможността да станат част от невероятното шоу и турнето Shine A Light на живо на 14 ноември в Пловдив!

Билетите за концерта на Брайън Адамс влизат в продажба от 11 юни от 10:00 ч. и могат да бъдат закупени в мрежата на Ивентим, както и онлайн на www.eventim.bg.