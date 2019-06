Какво да правим в Пловдив (28.06 – 04.07)

Този уикенд в Пловдив ще се лее рок! През седмицата пък е пълно с интересни събития за след работа

28 юни

МЕДЕЯ

Трагедията на Еврипид „Медея“ ще бъде представена за първи път след 40 години на сцената на Античен театър в Пловдив. Представлението ще се изиграе един единствен път, така както се е случвало в Античността. Въпреки, че е отличена с трето място на драматургичните състезания в Атина през 431 г. пр. Хр., тази пиеса на Еврипид остава в историята на световното изкуство като една от най-провокативните трагедии. Може ли Медея да отмъсти на неверния си съпруг Язон? Виновен ли е той? А тя?

Зрителите ще имат възможността да станат съпричастни на истинско театрално зрелище, в което участват над 40 актьори, музиканти и деца. Внучката на слънчевия бог Хелиос, Медея отново ще провокира границите на човешката природа. Трагедията ще започне с последните слънчеви лъчи и ще се разиграе в тъмнината на лятната нощ.

Спектакълът ще бъде представен с превод на английски и немски език.

Античен театър Пловдив

21 часа

Билети – на всички каси на EasyPay в страната и онлайн на https://epaygo.bg/4257497547

Hills of Rock 2019 with Disturbed, Whitesnake, Garbage & more

Третото издание на най-големия български фестивал – HILLS OF ROCK 2019, ще се проведе на 28, 29 и 30 юни!

DISTURBED са хедлайнер на първия фестивален ден на HILLS OF ROCK 2019 – ще ги видим за пръв път в България!

Aмериканската четворка е една от най-успешните хеви-рок групи в съвременната музикална история.

Хедлайнер на втория фестивален ден са рок иконите WHITESNAKE! Легендарната рок група, създадена от певецът на Deep Purple David Coverdale, анонсира световното си турне “FLESH & BLOOD 2019”, част от което е участието им на HILLS OF ROCK 2019.

Хедлайнер на третия фестивален ден са GARBAGE! Световно известната група е формирана в Медисън, Уисконсин през 1993 година и има над 17 милиона продадени копия по целия свят!

Можете да закупите билети:

I. Онлайн, в мрежата на Eventim (виж тук: https://bit.ly/2rLGxr7)

II. На място, в партньорската мрежа на Eventim (виж тук: https://bit.ly/2BvUSNL)

III. На място, в офиса на София Мюзик Ентърпрайсис;

IV. На касата на клуб Music Jam.

PACHO at BALLY CLUB

Този петък за парти настроението в клуб „Бали“, ще се погрижи добре познатият ни Pacho – един от най-известните и доказали се диджеи на Балканите. Той е музикален продуцент и един от пионерите на клубната и електронна сцена в страната. Избиран за BEST DJ на България в две поредни години, собственик на 4 музикални лейбъла, а организацията му за събития Ellectrica Events датира от 1997 г.

Клуб „Бали“

21 часа

Гледайки сгради I

ГЛЕДАЙКИ СГРАДИ, ГРАДОВЕ И МЕСТА 1

прожекция, представена от Василена Ганковска и Бианка Педрина

Видеопрограма с работи на: Карола Дертниг, Мартин Храмоста, Андреас Фогараши, Саша Пиркер, collectif_fact, Катарина Свобода & Камен Стоянов и др.

Избраните видеа се занимават по различен начин със застроената среда. Било то като социално пространство или конкретно архитектурно тяло, много от работите поглеждат към заобикалящите ни пространства по един аналитично-хумористичен начин. Така например „Бялата къща“ на Льо Кьорбюзие, която той планира за родителите си, е свързана с „Психо“ на Хичкок, а фонтанът с очертанията/контурите на Черно море бива почистен в рамките на художествен акт.

FLUCA – Австрийски културен павилион

20 часа

29 юни

Sibusile Xaba (South Africa) в Петното

Сибусиле К’аба е необикновеният южноафрикански китарист и вокалист, който завладя феновете на джаза и афромузиката по цял свят още с дебюта си от лятото на 2017г. „Open Letter To Adoniah / Unlearning“. Атомният реактор на новата лондонска сцена Шабака Хъчингс твърди, че с експресивния си китарен стил и шаманските си вокали Сибусиле е повлиял начина му на свирене и изобщо музикалната му философия. Медиите оценяват албума като “духовно извисяващ”, “извънземен” и “връзка между джаза и предколониалната му същност”. Западноевропейските фестивали пък не пропускат да включат Сибусиле в гръмките си афиши. Така е и тази година, но преди да свири на скъпото („Роскилде“ в Дания), джаз-спиричуъл-бардът от Претория се отправя на уникално по рода си българско турне до морето, минаващо и през Пловдив.

Петното на Роршах

22 часа

Билети по 7 лв в системата на EPAYGO: https://epaygo.bg/6736162683 и на касите на EasyPay в цялата страна! На входа в деня на концерта ще са по 10.

Day Party On The Street with YokoLove

За тези, които търсят истинско забавление, музика и уютна атмосфера в събота през деня, най-доброто място в Капана е клуб „Бали“. За танците и доброто настроение ще гарантира енергичният и талантлив диджей – YokoLove, който ще ни зареди с невероятен енергиен заряд чрез любимата ни музика! Неговият стил е олицетворение на дълбоката и изпълнена с любов страна на новото deep/tech звучене. От „Бали“ както винаги – свежи напитки от бара пред входа на и много добро настроение.

Клуб „Бали“

19 часа

30 юни

Ngannou vs Dos Santos – UFC Fight Night

Мегашоу с марка UFC ни очаква в неделя сутрин. Две от най-големите имена в тежка категория – №2 в ранглистата Франсис Нгану и №3 Жуниор дос Сантос, се изправят един срещу друг в галавечерта в Минеаполис. Кой от тях ще направи следващата крачка към мача за титлата, гледай на живо в клуб „Бали“ по MAX Sport 2.

Клуб „Бали“

04 часа

1 юли

Елла & Питр в България

Световноизвестните графити артисти Елла & Питр ще бъдат в Пловдив от 1 до 5 юли по повод Фестивала на студентите франкофони „Да творим заедно“.

По покана на Френски институт в България и в партньорство с Фондация Пловдив 2019 те ще създадат заедно със студентите изображение на площ от 5000 m² под мотото „Заедно“.

Елла Безнайу и Лоик Нива от Сент-Етиен, Франция, излизат на сцената на уличното изкуство през 2007 г. От 2013 г. те започват да рисуват огромни хора, които наричат „Спящите великани“ и които се превръщат в тяхна запазена марка. Техните гиганти, които сякаш всеки момент ще се събудят се простират на площи от 5000 до 21 000 m². До момента те са нарисували повече от 40 великани в много страни по света.

Работата на Елла & Питр ще бъде заснета с дрон, ще бъде показана по време на гала вечерта и ще бъде споделена в социалните медии.

Тайното място в Пловдив, на което двамата артисти заедно със студентите ще работят ще бъде открито за посещение на широката публика на 3 и 4 юли.

Street Food & Art Festival „Кино и храна“

За четири дни, паркът около Гребната база ще се превърне в кулинарна и артистична арена, на която умения ще обменят кулинарни блогъри, професионални и любители готвачи, фенове на вкусната храна. Всичко това ще бъде гарнирано с много кулинарни демонстрации, вкусни дегустации, вълнуващи срещи, акустични концерти и лятно кино.

„Идеята на фестивала е да комбинира различни изкуства през призмата на кулинарията. Артисти ще пеят, музиканти ще готвят, автори на книги ще демонстират на живо готварските си умения, ТВ лица ще се срещнат с почитателите си, най-доброто от световното кино, инспирирано от храната ще покажем в петте вечери.” Това споделя организаторът на фестивала Николай Тодоров.

Поканени са част от най-актуалните кулинарни блогъри в България. Автори на книги за здравословно хранене също са част от гостите. Всеки един от участниците има свой кулинарен стил, но всички са обединени около идеята, че здравословната храна е неустоимо вкусна, интересна и полезна.

Тъй като кулинарната култура и изграждането на здравословни навици се възпитава в човек още от малък, специално внимание ще обърнем и на децата с редица детски кулинарни демонстрации и работилници. Погрижили сме се, както да се забавляват, така и да научат важни неща за културата на хранене!

И понеже градското пространство не може без музика, ще го озвучим с разнообразни концерти във вечерните часове. Очаквайте любими изпълнители да изсвирят и да изпеят своите хитове, а след това ще продължим подобаващо с кулинарен филм, прожектиран на голям екран под открито небе.

През цялото време във фестивалната зона ще работи и STREET FOOD MARKET. Най-добрите стрийт фууд майстори от цялата страна, ще готвят на живо и ще представят уникалните си рецепти на гладните посетители. Освен набиращите популярност авторски сандвичи и бургери, феновете на вкусната храна ще могат да опитат, различни интернационални кухни, а студената бира и и разхлаждащите коктейли ще бъдат естествено допълнение на менюто.

2 юли

Концерт „120 години от рождението на Панчо Владигеров“

Пловдив ще отбележи 120 години от рождението на Панчо Владигеров с концерт от поредицата Класик Open Air. Ще почетем композитора, чието творчество заема почетно място в златния фонд на българската култура.

пл. „Стефан Стамболов”

20 часа

Източник: Lost in Plovdiv