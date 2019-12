Какво да правим в Пловдив (20-26.12)

Тази седмица в Пловдив ни очакват коледни базари и тематични партита

20 декември

Retro Party ft. Jimi Jay

Отново е петък и пак сме на ретро вълна! В „Петното“ ще гостува Jimi Jay, за да си припомним любимите поп и рок хитове от 20 век и незабравимите моменти свързани с тях.

Петното на Роршах

21 часа

Даниел Николов | Павел Петков @Контрабас

Даниел Николов е една от младите надежди на българския вокален джаз. Той е вече втора година студент в прочутата джаз консерватория в Гронинген, Холандия и ще се изяви в компанията на вече известния джаз музикант Павел Петков. Ще бъде празник на вокалния джаз!

Контрабас

21 часа

Вход: 5 лв.

21 декември

The Arte Fair

Голямо разнообразие от ръчно изработени изделия, музика на живо, дегустация на вино, кулинарни изкушения, томболи и награди очакват посетителите в двата дни, организирани от thEATre съвместно с Драматичен театър-Пловдив.

Част от приходите, събрани по време на панаира, ще бъдат дарени на кампанията „Най-доброто за нашите деца и онкоболни” на УМБАЛ „Свети Георги”, която цели да събере средства за построяване на нов педиатричен и онкохематологичен комплекс.

thEATre

21 – 22 декември

10 часа

STEREOFOXMASS

Тази година празниците започват от рано (да благодарим на календара) и (Stereo)Коледата ще дойде на 21 декември в бар „Пощата“.

Ще има много танци под звуците на хип-хоп, фънк, диско и свежи електроники, както и главозамайващи коктейли на бара и малко изненади.

Пощата

21 часа

Iskaz LIVE at Rock Bar Download

Тази събота в Rock Bar Download ще видим уникалните момчета от Iskaz – известна група от Сърбия, активна от 2006 г. с 4 издадени албума. Признати са за една от най-енергичните групи, изпълняващи на живо в региона. Участвали са на фестивали в Сърбия, Черна гора, Словения, Босна, Хърватия, Гърция, Германия и са били подгряваща група за Dog Eat Dog в Белград, а за Guano Apes в Черна гора.

Rock Bar Download

22 часа

Вход свободен

23 декември

Коледен базар Капана

И тази година големият базар за ръчно изработени чудеса ще ни изкуши със стотици изделия, кои от кои по-красиви и изящни. Ще ни ги предложат лично талантливите автори и занаятчии, които са ги изработили.

23 – 27 декември

Малката главна

America VS Britain Rock Party

Една традиция се завръща на сцената на Download! За пореден път ще посрещнем DJ-ите Петко и Nixon с битката им за по-добрата рок музика! Двубоят ще е между двата гиганта – Америка и Великобритания! Петко ще защитава цветовете на Северна Америка, а Nixon – рокендрола на острова! Нека по-убедителният победи!

Rock Bar Download

22 часа

Празнична архитектурна обиколка: Модернизмът под тепетата

В края на 2019-а – годината на Баухаус, годината на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и годината на българските модерни архитекти, завършили в Германия – екипът на фондация „Български архитектурен модернизъм“ подготвя празнична архитектурна разходка под тепетата.

В партньорство със сайта Под тепето екипът историци на изкуството – Васил Макаринов и Теодор Караколев ще разходят пловдивчани сред някои от най-знаковите обекти в града, построени между двете световни войни. Ще се акцентира както на работата на завършилите в Германия пловдивчани, така и на някои интересни обекти от промишлената архитектура.

По време на разходката ще може да чуете и плановете на екипа за предстоящата 2020 година, свързани именно с наследството на индустриалната архитектура от първата половина на XX век.

Сборен пункт пред бар „Котка и мишка“

13 часа

Christmas Party with Cat & Mouse Family

Веселие, бира, приятели, семейство, вино, коледни светлинки и камбанки! Обичаме Коледа! В последния работен ден преди празниците ще я отпразнуваме със семейството на „Котка и мишка“.

Котка и мишка

19 часа

24 декември

Бъдни вечер в бара

След тежката семейна трапеза на Бъдни вечер ще разпуснем на по бира в „Котка и мишка“.

Главен барман – Вики Царьова

Гост барман – Ивайло Дернев

Последни поръчки по преценка на бармана!

Котка и мишка

18 часа

25 декември

All Together Now 11

Посрещаме коледа с традиционното парти All Together Now в artnewscafe!

Музиката е от Sayulke, denitza и Elen.

Artnewscafe

19 часа

26 декември

Smooth jazz and fusion night with Mike Sax and X Key

Милен Стойков (Майк Сакс) е саксофонист,флейтист и аранжьор. Съвременният смуут джаз и фюжън, повлиян от имена като Брайън Кълбертсън,Джеф Лорбър,Ричард Елиът,Грувър Уашингтън, Маикъл Лингтън е стилът, в който той намира своите съмишленици – кватрета X-Key. Формацията е основана от Ленко Драганов (барабанист, композитор и тонрежисьор) и Илия Тенев (клавишни инструменти). Младият и талантлив китарист Никола Панчев и бас китаристът Радослав Терзийски оформят убедително стиловото им звучене.

Bee Bop Café

21 часа

