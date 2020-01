Какво да правим в Пловдив (17-23.01)

Тази седмица ни предстоят любими партита, филмови вечери и музика на живо

Снимка: Георги Матов

17 януари

Happy First Wunder Birthday

И ето, измина едно завъртане около слънцето, през което във Wunderbær са изпити близо 8000 живи бири Hills Beer. Екипът ни кани да празнуваме с тях този петък. Зад бара са усмивките на Поли, Краси, Анатолий и Васил, усвоили до съвършенство умението да точат живото пиво с лекота и да показват колбите с основните суровини. За празника ще ни зарадват със специални цени на живото пиво, в комплимент от хрупкави добавки, прясно изпечени от ресторанта на пивоварната. Интересен момент са две нови рецепти – на пушеното и нефилтрирано пиво Helles Rauch и на най-отлежалия и наситено малцов Smooth Bock. За музиката ще се погрижи Илин Папазян. Той ще ни зарадва с акустични изпълнения на любими парчета от много и различни стилове – от поп и джаз до рок и рап.

Wunderbær

19 часа

Amy Winehouse tribute @Bee Bop Café

За първи път през новата година ще имате възможността да се насладите на впечатляващия трибют на легендарната Ейми Уайнхаус! В програмата ще чуете всички хитове на британската икона, изпълнени от единствения проект в България, пресъздаващ съвсем истински музиката, настроението и визията на Ейми. В кожата на певицата и композитор, влиза добре познатата ни Едит Унджиян, а визуалната ѝ прилика и сходният тембър ще ви пренесат изцяло в света на Уайнхаус!

Bee Bop Café

21:30 часа

Вход: 10 лв.

Girls just wanna get drunk by Z.I.P

Триото Z.I.P. отново застава зад пулта на бар „Пощата“ и обещава щури танци до зори! Мега хитачки и баронски коктейли от Главния!

Пощата

21 часа

18 януари

Когато ме измисли @Vintage House

„Когато ме измисли“ е история за отказа на индивида да припознае себе си със заграждащото го общество. Невъзможността му за спасение, която го подтиква към единствения възможен житейски път – пътуването чрез любов. Откритието на малкия детайл, което го води към развихряне на въображението. Да се обичаме по детски, реално и истински. Една история разказана от трима души с различни средства. Плачещото галещо пиано, стелещият се нежен глас и потиснатите емоции на егото.

История за забързания свят на липси и отказа ни да преминем от престой към пътуване и търсене. Единственото , което ни остава е да си позволим да си измислим нов свят. Тук започва нашето приключение, тук където вие ни измислихте!

Авторска любовна и социална лирика, изпълнявана от Илия Виделинов ще прелива и ще се преплита с нежни вокални изпълнения от Пепа Драгоева – Пепи, под звуците на пианото, подчинени на Павел Цонев.

Vintage House

21 часа

Вход: 10 лв.

The Great Value / vol. 6

Пукнаха фойерверки, после дойдоха пожарите в Австралия, след това бяхме на ръба на Трета световна война, земята изсъхна, въздухът стана още по-отровен, а в началото бе просто едно плахо „Повече няма да пия“. Видяхме до къде ни докара то. Нека повече не поставяме планетата и скромната ни цивилизация в риск.

Мото беше и пак ще бъде „Здрав дух, пияно тяло“. За да пребъде човекът и тази година.

Rock Bar Download

22 часа

Guilty Pleasure Party #8

до там и обратно

срамни мисли

весели погледи

дъх на маракуя

песни по масите

червило на чаша

музика от юлия

безплатни забавления

януари осемнадесети

събота в десет

Петното на Роршах

22 часа

19 януари

Стендъп комедия в Комеди клуб

Комеди клуб Пловдив е мястото за стендъп комедия в културната столица на България. Гледайте трима от най-добрите стендъп комедианти в страната само на сцената на Комеди клуба. Христо Радоев, Кристиян Терзиев и Ники Банков ще ви разсмиват в продължение на час и половина с най-добрите си и любими шеги.

Петното на Роршах

19:30 или 21:30 часа

Вход: 12 лв./ 10 лв. за учащи

20 януари

Филмов куиз

Тематичните куизове продължават с първо издание на филмов куиз в клуб „Фарго“ за 2020 година. Ще проверим филмовите си знания и ще се забавляваме с тематична музика, напитки и много настроение.

Отборите стандартно са между 3 и 8 човека, а състезанието се провежда в шест кръга с различна трудност и общо 55 въпроса.

Фарго

20:30 часа

Вход: 3 лв. на човек

21 януари

Sinoptik & Mindown in Plovdiv

Numbered Days Booking и Rock Bar Download с гордост представят съвместен концерт на нашумелите украинци от Sinoptik и местната алтърнатив машина Mindown.

Rock Bar Download

22 часа

New Candys /Venice, Italy/ Live in Plovdiv

New Candys са модерен рокендрол, смес от нео-психиделия, пост-пънк, поп и синематична концепция в тъмни нюанси. Споделят една сцена с групи, от които самите те са повлияни: The Warlocks, The Dandy Warhols, Black Rebel Motorcycle Club, The Brian Jonestown Massacre, Crystal Stilts.

Bee Bop Café

18 часа

Билети: 10 лв. на предварителна продажба; 15 лв. на място

Елфи: Дисекция на любовната измама в Литературен Салон „Spirt & Spirit“

Романът „Елфи: Дисекция на любовната измама“ ще дойде при приятелите си и бъдещите си читатели в добре познатия на книгоманите Литературен Салон „Spirt & Spirit“ Пловдив. Ще бъдем заедно със Зорница Джоринска, Ина Иванова и Мирослава Кацарова.

Петното на Роршах

19 часа

22 януари

Късо кино във Фарго: Най-доброто от 2019

Първото издание на „Късо кино във Фарго“ за 2020 г. ще бъде посветено на едни от най-добрите филми, които видяхме през изминалата година.

Ще видим, разбира се, прекрасния ОРОБОРОС – един от любимите ни филми за изминалата година. Той разказва за 70-годишния художник Брайън, който живее с жена си в Рамсгейт, прави изложби в Лондон от време на време и продава картини основно на приятели, познати и роднини. Вдъхновява го момента след смъртта, затова колекционира скелети на животни и птици или ги мумифицира, като ги заравя в градината си и ги изравя след известно време.

Тленните останки ползва за декорация на дома си и като модели за картини. Ако не рисува нещо мъртво, се опитва да изрази вътрешното си емоционално състояние и импровизира, оставя картината сама да изникне върху платното (често рисува с кредитна карта, вместо с четка). Филмът е сниман в продължение на два дни, като проект за университета UCA, затова и е само седем минути.

По време на снимките няма пострадали животни. Всичко в къщата му е умряло от старост, намерено е край пътя или е донесено от котка. Брайън също така свири в експериментална нойз група. Неговите музикални инструменти са развалено радио и железен пепелник, на който свири с лък от цигулка.

Ще видим и великолепната анимация ФЛЪТЪР. В нея главният герой, Флео, е чудновато същество, което… не може да лети. Точно тази негова мечта го кара да надскочи себе си, а по пътя – да намери нещо, по-силно от гравитацията.

Владимир Тодоров повече от 20 години живее в Съединените щати. След като завършва НАТФИЗ, започва пътя си от лондонското студио на Спилбърг, после продължава в Холивуд – с Warner Brothers, Sony Pictures, а от 2005г. работи на свободна практика. Стои зад визиите в редица филми на Робърт Земекис, поредицата „Хари Потър“, „Космически забивки“, „Стюарт Литъл“ и много други…

Ще видим и КАТО ЗАХАРЕН ПАМУК на Яна Лекарска, познат и като ТУК И СЕГА

В един от онези дни, когато всичко й се струва безнадеждно, Со-Ри среща един странен непознат. Той сякаш познава всяка нейна тайна, страх и мечта. И без да може да се спре, тя тръгва след него в посока, от която може и да няма връщане назад.

Не може да минем и без ЮРУШКАТА МАХАЛА. Късометражният (само 14 минутки) документален филм е невероятна смес от драма и див балкански хумор и показва до какво падение може да доведе разединението и враждата.

Фарго

19:30 часа

23 януари

Дискусия: Призови ме с твоето име / Blade of the Immortal

На 114-ата дискусия на Кино клуб Пловдив ще обсъдим два филма от 2017 г.:

Широко почитаният „Призови ме с твоето име“ (2017) на Лука Гуаданино спечели Оскар за най-добър адаптиран сценарий (Джеймс Айвъри) и бе номиниран за още 3 Оскара, включително най-добър филм.

24-годишният американски студент Оливър (Арми Хамър) отсяда на лятно стажуване в северноиталианската вила на своя професор по археология, евреинът-американец с италиански и френски корени проф. Пърлман (Майкъл Щулбарг). Атмосферата в къщата е на сплотена идиличност – Пърлманови са семейство мечта – високо образовани красиви хора, които говорят свободно за философия, история и лингвистика и се целуват и прегръщат по коридорите на къщата си всеки път, когато се разминат. Синът на професора, Елио (Тимъти Шаламе) е 17-годишно одухотворено и талантливо момче: прекарва дните си в изучаване на класическа музика, четене на книги, каране на колело и излизане вечерно време по баровете в градчето.

Blade of the Immortal (2017) е 100-ният филм на легендарния японски режисьор Такаши Миике.

Филмът е адаптация по едноименната манга на Хироаки Самура, която разказва за безсмъртен самурай от епохата Едо, който трябва да убие 1000 злодеи, за да завоюва отново правото си да умре.

Фарго

20:30 часа

Източник: Lost in Plovdiv