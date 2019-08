Какво да правим в Пловдив (16-22.08)

Тази седмица ще слушаме джаз, ще гледаме кино на открито и ще танцуваме суинг

Снимка: Петя Банкова, стажант в Lost in Plovdiv

16 август

DJ Iliyan & Graciella at BALLY CLUB

Петък вечер в клуб „Бали“ е отредена на най-добрите хитове от House музиката. Зад пулта ще застанат DJ ILIYAN & GRACIELLA! Очаква ви позитивна и динамична музикална селекция и танци до сутринта.

Клуб „Бали“

22 часа

Last Minute Quintet @Контрабас

Този джаз петък бар „Контрабас“ ще приюти в малкия си двор един голям Last Minute Quintet. Петима пловдивски музиканти ще свирят аранжименти на класически джаз стандарти в знойната и гореща староградска вечер.

Иван Мелин – тромбон

Преслав Пеев – саксофон

Иван Гърбачев – пиано

Георги Узунов – бас

Начо Господинов – барабани

Контрабас

21 часа

Kosta Tonev – This Land Is Your Land

Галерия за съвременно изкуство Cu29 ви кани на откриването на „This Land Is Your Land“ – първа самостоятелна изложба на Коста Тонев в родния му град Пловдив.

Вдъхновен от песента “This Land Is Your Land”, написана от Уди Гътри през 1940 г., Коста Тонев разглежда различни политически идеологии в отношението им към собствеността чрез инсталация, рисунка и видео. Днес някои считат песента за алтернативния химн на САЩ – символ на американския патриотизъм, за други тя е марксистка критика на частната собственост. Тези две противоречиви интерпретации произхождат от спорната употреба на думата „земя“, обозначаваща както „държава“, така и „имот“.

В България, подобно на други източноевропейски страни, преходът към пазарна икономика, беше задвижен от масова приватизация. Тридесет години след началото на промените Коста Тонев обръща поглед към руините, свидетелстващи за този период. Той прави съпоставка с възникването на ранния капитализъм, характеризиращо се с първоначално натрупване, като извежда в настоящето знакови места за годините на приватизацията. Върху поле, което днес наподобява археологическа площадка, той реконструира терена на отминали пазарни взаимоотношения, за да повдигне въпроса: Чия земя е това?

Алин Ленцхофер

Cu29

19 часа

Swinging „By The Pool“ Tales

Лятото в града има своите малки удоволствия, като например откраднатите прохладни моменти край басейна. Това суинг парти на Lindy Hop Plovdiv ще донесе танцувална разхлада в летните ни дни. Донесете надуваемите си поясчета, плувките, шнорхелите и каквото Ви дойде на ум. Ще има специален конкурс с награда за най-подходящо облечения!

Gingertale

21:30 часа

Вход: 5 лв.

17 август

Късо кино на открито

Този уикенд на откритата сцена на Ядрото ще се проведат няколко безплатни прожекции на късометражни филми. Програмата ще бъде с продължителност около час и половина и ще включва както самите прожекции, така и среща с някои от авторите.

В програмата са селектирани някои от най-интересните заглавия от последните години. Филмите са по-скоро завършени кратки истории – с начало, среда и край – отколкото типичните експериментални късометражки. В повечето личи стремежът на режисьора към бъдещ пълнометражен проект.

Ядрото

17 – 19 август

21 часа

Atanas Popov at BALLY CLUB

В събота настроението ще бъде приповдигнато, защото младият и талантлив диджей Атанас Попов ще ни представи своя позитивен и динамичен диджей сет, в който ще чуете ритмичен Groovy Tech, достигащ до Underground и Tech House звучене.

Клуб „Бали“

22 часа

18 август

Неделна видеотека #4: Ченгето от Бевърли Хилс

Тази неделя ще си припомним, че Еди Мърфи беше най-забавният мъж през 80-те години на 20-ти век като изгледаме брилянтната екшън комедия „Ченгето от Бевърли Хилс“! Знаете си – преводът е със съмнително качество и със сигурност липсва „режисьорнадублажа“.

Клуб „Фарго“

21:30 часа

Вход свободен

21 август

Opera Open – Риголето

Една от най-любимите на публиката опери от Верди се завръща на Античния театър след дълго отсъствие с премиера на постановката на Софийската опера и балет под режисурата на Пламен Карталов!

Диригент – Винициус Ката /БРАЗИЛИЯ

Солисти: Красен Карагьозов, Станислава Момекова, Камен Чанев, Камелия Кадер, Александър Носиков

Участват още: Елена Чавдарова – Иса, Михаил Пулиев, Август Методиев, Борис Кучков, Живко Пейчев, Цветанка Ангелова, Благовеста Костадинова, Николай Бачев

Хор и оркестър на Опера Пловдив

Античен театър

20:30 часа

Билети се продават на касата на Операта, на Каса OPERA OPEN на Главната улица, на касите на Ивентим в Пловдив и в страната, онлайн на eventim.bg

22 август

Swingin’ Thursdays in August

Thursdays don’t mean a thing if it ain’t got that swing!

Gingertale е мястото, където се навъртат местните суинг мафиоти. Всеки четвъртък вечер Капана пулсира под техните танци и даже паветата се размърдват в бурния джаз.

На бара се забърква тайнствена смесена напитка, която може да вдъхнови и най-случайния минувач да опита още едно питие, а защо не и танц!

Gingertale

21:30 часа

