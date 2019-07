Какво да правим в Пловдив (12-18.07)

Тези дни в Пловдив сътворяваме Европа, ще се научим на изкуството да се давим и ще внесем островна пъстрота в Капана

Снимка: wilicharakchiewa

12 юли

Tropical Swinging Tales

Когато ние не отиваме при морето, морето идва при нас! Нека внесем малко тропическа свежест в Капана със специалното Тики коктейлно предложение на барманите на Gingertale! Да донесем островната пъстрота с най-цветните си дрехи: бански на лалета, ризи на сладоледчета, рокли с розови фламингота (знаем, че имате такива, не можете да ни заблудите). Време е да радвижим горещия въздух в града с малко суинг ведрина!

Gingertale

21:30 часа

Вход: 5 лв.

The Art of Drowning

В петата изложба, организирана от „Творецът в мен“ с подкрепата на галерия PLOVEDIV, един млад експериментатор, Ивелин Костадинов, ще се разкрие пред вас след дълго търсене, потапяне и давене.

PLOVEDIV

19 часа

Arctic Monkeys Tribute in Plovdiv

Невероятните Stereo Deficit идват за пръв път в Пловдив и то точно в разгара на лятото. Те ще се превъплътят в любимците Arctic Monkeys, за да се забавляваме всички с вечните хитове R U MINE?, Arabella, Brianstorm, DO I WANNA KNOW ? и още. След като преди 2 месеца разтърсиха столицата и събраха над 600 човека е ред на Тепетата да бъдат взривени от това класно концертно изпълнение. Още по-специалното е, че вокалист на Stereo Deficit е барабанистът – нещо нетипично и зрелищно.

Конюшните

19 часа

Билети: 12 лв. предварителна продажба на www.bilet.bg и 15 лв. на място

Транскултурна еманципация и Здравей обща земя!

Урсула Мария Пробст (Виена) представя „Транскултурна еманципация“ и Здравей обща земя! Работи на Анна Йермолаева, Аксел Щокбургер, Вилте Сварплите, Янан Ку

През 2013 година австрийската кураторка Урсула Мария Пробст инициира проекта „Транскултурна еманципация“, който цели да представи не-австрийски художници живеещи във Виена. За целта се използва билборд пред виенския клуб FLUC, на който те създават произведенията си. На 12-и юли на сцената на FLUCA ще бъде представен специален подбор от произведения на артисти, участващи в проекта „Транскултурна еманципация“ като двама от тях – Вилте Сварплите и Янан Ку, ще представят заедно и поотделно пърформанси.

20:00 Урсула Мария Пробст (FLUC ВИЕНА) представя ТРАНСКУЛТУРНА ЕМАНЦИПАЦИЯ (проект реализиран във Виена в сътрудничество на FLUC /KulturKontakt Австрия/Федерално канцлерство Австрия)

20:15 ЗДРАВЕЙ ОБЩА ЗЕМЯ! – пърформанс с Анна Яморлаева, Аксел Щокбургер, Вилте Сварплите, Янан Ку, куриран от Урсула МАрия Пробст

20:30 STAY TUNED – инсталация, представена от артиста Янан Ку

20:45 FEED UP TIME – пърформанс: Янан Ку, Вилте Сварплите

21:15 ПОЛИТИЧЕСКИ ЕКСТРИ – видео на мултимедийния артист Анна Яморлаева

21:30 RED STARS – филм на медийния артист Аксел Щокбургер

Nesh, Martin Krivano & Antonio B. at BALLY CLUB

Клуб „Бали“ е мястото, където можеш да презареждаш, в компанията на добри приятели с разхлаждащи напитки и свежа музичка всеки уикенд. Този петък гости ще бъдат – Nesh DJ, Martin Krivano и Antonio B . Те са млади, креативни и талантливи диджеи с модерен поглед над електронната музика, отворени към света, които ще ни представят актуалната селекция, която е гаранция за настроение през цялата нощ!

Клуб „Бали“

21 часа

13 юли

MANU at BALLY CLUB

Тази събота главно действащо лице и специален гост е младият и талантлив диджей MANU, който знае как да повдигне настроението на всички гости!

Клуб „Бали“

21 часа

X2805 at Groove

В събота в Groove Music&Art отново ще гостува един артист с дългогодишно участие на ъндърграунд музикалната сцена. Под своя псевдоним x2805 той често остава незабележим за широката публика, но това изобщо не му пречи да доразвива своя музикален вкус и умения като диджей. Сетовете на x2805 са силно еклектични и танцувални, като в тях присъства почти всичко – от ню-диско и афро до качествен дийп и прогресив хаус, а защо не и техно!

Groove Music&Art

21 часа

15 юли

Сътворяваме Европа – обществен диалог с Co-creating Europe

Co-Creating Europe е международна мрежа от участници, които си задават въпроса „Как искаме да изглежда бъдещата култура на Европа? Мисията на Co-Creating Europe е да свърже духовно и социално участници от всички държави и райони на Европа, които искат да извършат промяна, за да я превърнат в място на единомислие и разнообразие, въз основа на единството на всички хора. Пловдив бе избран тази година за домакин на работна среща на активисти от цяла Европа под мотото „Да създадем заедно една нова култура – да вплетем нашите дарове“.

В началото на седмицата ще се осъществи обществен диалог заедно с граждани от Пловдив, представители от местни инициативи, използващи устойчиви и хуманни подходи.

Поканата е отправена към всички, които се вълнуват от една нова култура на взаимоотношения и съществуване в Европа и мястото на България в нея.

Дом на културата „Борис Христов“

19 часа

16 юли

Дискусия – Съвременни ценности и балканска идентичност

Публичната дискусия на тема „Съвременни ценности и балканска идентичност “ е закриваща за проекта „Балканска гордост # Balkan Pride“. В събитието ще вземат участие проф. д.с.н. Ивайло Дичев, Филип Вулович от Белград прайд, Стефан Радакович и Дамяна Велева от проекта Queer Balkans, Димитър Богданов и Симеон Василев от фондация GLAS и организационния комитет на София прайд.

СКЛАД

18:30 часа

Вход свободен

Мила Роберт в Пловдив – акустичен концерт

За закриването на проекта „Балканска гордост # Balkan Pride“ Мила Роберт ще направи първия си акустичен концерт в Пловдив. Младата изпълнителка нашумя с кавъра си на поп-фолк класиката „Квартална кръчма” и песента, посветена на ремонтните дейности в столицата.

thEATre

21 часа

Вход свободен

Opera Open – JAZZ Symphony: ЛИЗ РАЙТ

Лиз Райт е сред утвърдените и най-интересните гласове на съвременния джаз и госпъл музика. Тя пристига в България за специалния съвместен концерт с оркестъра на Опера Пловдив, наречен Jazz Symphony. Диригент на своеобразния музикален спектакъл ще бъде Константин Добройков.

Античен театър Пловдив

21 часа

Билети на касата на операта на ул. „Гладстон“ 15 и в мрежата на Ивентим

18 юли

Swingin’ Thursdays in July

Thursdays don’t mean a thing if it ain’t got that swing!

Gingertale е мястото, където се навъртат местните суинг мафиоти. Всеки четвъртък вечер Капана пулсира под техните танци и даже паветата се размърдват в бурния джаз.

На бара се забърква тайнствена смесена напитка, която може да вдъхнови и най-случайния минувач да опита още едно питие, а защо не и танц!

Gingertale

21:30

Изложба „Мигновения“ на Юлиян Табаков в Баня Старинна

Непоказвани фотографии на голямата ни актриса Златина Тодева ще бъдат изложени в Баня Старинна.

Изложбата на Юлиян Табаков “Мигновения” ще направи своята премиера и в Пловдив като част от официалната програма на “Пловдив – Европейска столица на културата 2019”. Тя се открива на 18-и юли от 19 часа в Залите за съвременно изкуство „Баня Старинна” и включва няколко серии от широкоформатни и миниатюрни фотографии – портрети на голямата българска актриса Златина Тодева и режисьора Марий Росен.

Изображенията са заснети през януари 2007 г., три месеца преди Златина Тодева или мама Злата, както е по-известна в театралните среди, да напусне този свят и са последните фотографии с нея. Крехкият образ на нейната голота ни показва старостта и тялото, преди то да бъде напуснато. Отделните серии преминават от интимност и копнеж и достигат до сакралност. Този проект не само поставя сериозни морални и естетически въпроси, но и предизвиква задълбочен размисъл върху някои от вечните теми, които ни вълнуват: преходност, старост, смърт, любов, начало, край. Тези теми са неразделна част от живота като такъв, което прави “Мигновения” универсален.

Познанството на Златина Тодева с Юлиян Табаков датира от 2005 г., когато работят заедно по представлението “Анатомия на крайното”. Двамата се срещат покрай заснемането на плаката за представлението, за който на мама Злата й се налага да се съблече. Впечатлен от нейното присъствието и по идея на дъщеря й, Гергана Тодева, младият творец й предлага да направят съвместна фотосесия заедно с Марий Росен. Откровеността и отношението на актрисата помагат за доразвиването на идеята и дават възможност на Юлиян да създаде една уникална серия от снимки. Внезапната смърт на Златина Тодева обаче става причина тези фотографии да не видят бял свят до 2015 г.

“Изложбата беше представена за първи път в София през 2015-а година, след това през 2017-а гостува във Варна и сега идва ред на Пловдив. В Баня Старинна ще представя за първи път една до сега не показвана серия и две от вече излаганите серии в пълния им вид. Също така, заради локацията, широкоформатните изображения ще бъдат изготвени наново с различен размер, което прави изложбата в Пловдив наистина уникална”, споделя Юлиян Табаков.

“Мигновения” може да се разглежда в „Баня Старинна“ всеки ден от 11.00 до 19.00 до 15 август 2019-а година.

Проектът се осъществява благодарение на Кояна Тренчева, Столична община и Министерство на културата. Представянето на “Мигновения” в Пловдив се осъществява с финансовата подкрепа на Общинска Фондация “Пловдив 2019”.

