Какво да правим в Пловдив (11-17.10)

Тази седмица ще търсим Добрият, ще пътуваме по света и извън тялото си

11 октомври

Пътуване по света

Изложбата е най-мащабната ретроспекция с произведения от колекцията на Института за международни отношения на Германия, съставена е от 320 творби на над 90 артисти от Германия и обхваща периода от 50-те години на 20 век до наши дни, като прави пълен обзор на тенденции и най-изявени представители на артистичната сцена в Източна и Западна Германия.

Специално внимание кураторите на изложбата отделят на след военното изкуство между реализма и абстракцията, поп-арт, флуксус, социална фотография и др.

Сред представените в изложбата автори са енциклопедични имена като Бернд и Хила Бехер, Зибил Бергеман, Йозеф Бойс, Арно Фишер, Катарина Фрич, Херман Гльокнер, Андреас Гурски, Матиас Хох, Кандида Хьофер, Ребека Хорн, Барбара Клем, Райнхард Муха, Нам Джун Пайк, Дитер Рот, Томас Руф, Карин Зандер, Томас Шюте, Волфганг Тилманс, Гюнтер Юкер, Волф Фостел, Улрих Вюст, Герхард Рихтер и др.

Изложбата „Пътуване по света. Изкуство от Германия“ е гостувала в Тел Авив, Москва и Рио де Жанейро преди да се завърне отново в Европа. След Музея за съвременно изкуство в Белград в края на миналата година, колекцията ще заеме двете най-нови изложбени пространства в Европейската столица на културата.

Ifa или Институтът за международни отношения на Германия е най-старата организация, чиято цел е интернационалният културен обмен и популяризирането на немската култура по света. Ifa инициира и продуцира разнообразни програми, изложби, уъркшопи, конференции и др. Институтът е комисионер на немския павилион на Венецианското биенале за съвременно изкуство. Тази година ifa чества своя 100-годишен юбилей.

Изложбена зала „2019“ и галерия „Капана“

11 октомври – 8 декември

Откриване: 11.10, 18:30 часа

Концерт На Мич Уокинг Елк

Световноизвестният блус изпълнител Mitch Walking Elk (USA) ще забие яко блус в „Петното на Роршах“.

Освен парчетата, които Мич готви за своя осми студиен албум, почитателите на блус музиката в Пловдив ще могат да чуят и неговите най-големи хитове.

По време на концерта ще бъде представена и книгата „THERE WILL BE NO SURRENDER – Автобиографията на Мич Уокинг Елк“ в превод на български език.

Петното на Роршах

20 часа

Вход: 10 лв.

Кинофестивал (не)Възможното образование – Пловдив

Какво е важно за доброто образование? Има ли алтернатива на днешната система? Как се създават таланти? Какво означава „да си успешен“ в 21 век? В търсене на отговори на тези и още много въпроси, свързани с темата за образование ще се посветим заедно на 11, 12 и 13 октомври в Lucky Дом на киното – Пловдив в кинофестивал „не-ВЪЗМОЖНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“. Прожекции на документални филми и дискусии на тема образование със специалисти по всяка от темите. Изберете Вашето заглавие от програмата и направете своята онлайн резервация на boxoffice.bg

Lucky Дом на киното

11 – 13 октомври

Живак

Живак е една прекрасна постановка с врачанския манталитет, чувство за хумор и светоглед. Три разказа, проследяващи различни уникални човешки съдби, изиграни с патос и майсторство. Една борба с отраженията на живота ни, които се превръщат в самия живот за съжаление. Един спектакъл за това как споменът за корените и за истинските ни чувства може да ни възроди.

Държавен куклен театър Пловдив

19 часа

12 октомври

Изложба на Златните медали от VI МФС Пловдив 2019

В селекцията представяме всички златни медали от 4-те патрониращи организации – FIAP, PSA, HPS и НСФА. Общо са 21 златни медала от 19 автора от 9 държави от 3 континента – Австралия, Азия и Европа. Сред медалистите има 8 българи – Андрей Трифонов, Ивайло Станев, Пламен Петков, Светлин Йосифов, Таня Маркова, Христо Димитров, Юлий Василев и Явор Мичев.

Най-добрите фотографии спечелиха 163 награди и още 6 награди по статистически данни за автори и фотоклубове.

Котка и мишка

18 часа

Brodnik + Черен щъркел at Пост Култура

Тази събота в клуб Пост Култура ще се проведе едно много специално събитие. Концертът се явява естествено продължение на последния лайв на UPYR, след който, за съжаление, изгубихме ярката звезда на Боро Бродник завинаги. Новата метаморфоза на добре познатия ни звяр се завръща в Пловдив в комбинация с членове и на пост-метъл зверовете TRYSTH.

Към концерта в последния възможен момент се присъединяват младите момчета от Черен щъркел.

Пост Култура

19 часа

Вход: 8 лв.

Търси се Добрият

Историята за „Добрият човек от Сечуан“, вдъхновена от мита за Содом и Гомор и пиесата на Бертолт Брехт, пресъздадена от три групи артисти – актьори от ДКТ Пловдив, студенти от НАТФИЗ София и ученици от пловдивските училища.

Пред очите на всички се създава уличен спектакъл на тема „Доброто“, а след него се провежда дискусия, като по достъпен и забавен начин се засягат важни теми и се предлагат идеи – как да променим света, като започнем от себе си. В спектакъла има роля за всеки, който иска да се включи. Деца от публиката на импровизационен принцип могат да се включат в общи образи – забързана улица, фабрика, който иска, може да потанцува, защото в сюжета има и сватба. За младите ще бъде по-лесно да вникнат в темите, заради съвкупността от изразните средства – музика, осветление, мултимедия. В сюжета умишлено се представя един лош пример и чрез метода на контраста, младите хора могат да се замислят над отговорността ни да изградим обществото, което искаме да бъде.

Arsenal of Art

12 и 13 октомври, 21 часа

Вход свободен

На кино пред Галерия 28

Галерия 28 кани на безплатно кино на открито на улица Железарска в Капана този уикенд. Прожекциите започват в 20 ч., а програмата ще бъде с продължителност около час. През първия ден зрителите ще могат да се насладят на селектирано българско късометражно кино, а през втория- на документален български филм. Местата са ограничени, заради което организаторите призовават пловдивчани и гости на града да бъдат навреме за прожекциите. Водещ на събитието ще бъде любимата актриса Елена Кабасакалова, а кино удоволствието ще е полято със селекция вина от Винарска изба Ямантиеви.

Галерия 28

12 и 13 октомври, 20 часа

Да бъдеш Альоша

„Да бъдеш Альоша“ e артистично преживяване, което представлява „размяна на телата“ на зрителя с паметника Альоша. За да се осъществи преживяването, зрителите се разделят на две групи и едната гледа в реално време с очила за виртуатна реалност тялото на паметника, заснето от дрон над главата му все едно Альоша се навел и „гледа“ към краката си. През това време останалите зрители докосват тези с очилата по стомаха в синхрон с плоскост, която авторът движи в основата на паметника в посока към него, така че в очилата за виртуална реалност тя все едно се приближава към стомаха на Альоша… Този проект е базиран на няколко научни илюзии: преживяване извън тялото (out-of-body experience), размяна на телата (body swapping), както и на вече доста известната илюзия на гумената ръка (rubber hand illusion. Преживяването е с продължителност 30 минути, а за участие се изискват само търпение и желание, и е без значение дали обичате или мразите паметника Альоша, защото целта на проекта е неговото демитологизиране!

Преживяването ще бъде провеждано при хубаво време всеки уикенд в събота и неделя от 16 часа на върха на хълм Бунарджика и ще продължи до 10 ноември.

Роман Патколо – виртуозът контрабасист

Pоман Патколо – контрабас, носител на наградата „Инструменталист на годината 2018” от OPUS KLASSIK AWARD и Маргарита Илиева – пиано, ще чуем на 12 октомври на десетото юбилейно издание на „Дни на музиката в Балабановата къща“.

Балабановата къща

18:30 часа

Билети

13 октомври

Кьолнски виртуози

Името на необичайния немски ансамбъл – Arccordion е остроумно словосъчетание от Arc /лък/ и Акордеон. Цигуларите и акордеонистът решават да музицират заедно преди няколко години, установявайки, че подобен състав е много атрактивен. Акордеонът е в пълен синхрон с щрайхистите, като не само поставя ритмични акценти и хармонира звуково с останалите инструменти, но и блести със солистичните си мелодични изпълнения. Кьолнските виртуози днес концертират активно, радвайки публиката с изкуството си, чрез собствената си радост от музицирането.

Балабановата къща

18:30 часа

Билети

Неделна видеотека #7: Супер Братя Марио

За разлика от предните прожекции, за седмото издание на Неделна видеотека организаторите са подготвили един малко по-различен филм. Такъв, който мнозина биха заклеймили като лош, което пък не го прави по-малко забавен. Тази неделя ще гледаме Супер Братя Марио – първият игрален филм, вдъхновен от телевизионна игра! Предупреждение към кино елитистите – филмът има оценка 4/10 в IMDB, което за широкоскроените хора не би трябвало да е проблем.

Клуб „Фарго“

21 часа

Вход свободен

